*07:11JST 米国株式市場はまちまち、インフレ指標やパウエルFRB議長証言待ち（8日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（8日）

SEP24

Ｏ 41095（ドル建て）

Ｈ 41160

Ｌ 40840

Ｃ 40955 大証比+105（イブニング比+5）

Vol 5780



SEP24

Ｏ 41050（円建て）

Ｈ 41120

Ｌ 40790

Ｃ 40910 大証比+60（イブニング比-40）

Vol 20239

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（8日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル160.78円換算）で、日本郵政＜6178＞、東京エレク<

8035>、ディスコ＜6146＞、みずほFG＜8411＞、アドバンテスト＜6857＞、小松製作所<630

1>、住友商事＜8053＞などが上昇し、全般買い優勢。



コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 204.94 -1.51 3295 10

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 11.20 -0.09 1801 9.5

8035 (TOELY) 東京エレク 113.60 -0.40 36529 489

6758 (SONY.N) ソニー 86.60 -0.22 13924 14

9432 (NTTYY) NTT 23.98 -0.19 154 -0.3

8058 (MTSUY) 三菱商事 21.02 -0.10 3380 12

9983 (FRCOY) ファーストリテ 26.33 -0.51 42333 83

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 35.27 -0.09 11341 71

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.09 0.02 6460 14

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 100.42 -0.27 8073 30

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 13.79 -0.07 11086 -4

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.21 0.21 9012 2

4568 (DSNKY) 第一三共 36.32 0.60 5840 10

9433 (KDDIY) KDDI 13.74 -0.09 4418 -8

7974 (NTDOY) 任天堂 13.63 -0.14 8766 -25

8766 (TKOMY) 東京海上HD 38.52 -0.38 6193 29

7267 (HMC.N) 本田技研工業 31.82 -0.63 1705 5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.63 -0.01 4382 -20

6902 (DNZOY) デンソー 15.69 -0.19 2523 -4.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 19.27 0.03 6196 3

4661 (OLCLY) オリエンランド 27.82 -0.82 4473 -10

8411 (MFG.N) みずほFG 4.33 -0.07 3481 36

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.44 0.17 23217 -8

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.18 -0.04 4238 10

7741 (HOCPY) HOYA 121.82 0.88 19586 21

6503 (MIELY) 三菱電機 34.06 0.28 2738 3.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 11.07 -0.03 3560 -14

7751 (CAJPY) キヤノン 27.60 0.40 4438 4

6273 (SMCAY) SMC 25.65 0.69 82480 450

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.65 -0.15 1391 -157

6146 (DSCSY) ディスコ 39.70 0.40 63830 710

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.22 -0.12 1964 -9.5

8053 (SSUMY) 住友商事 25.44 -0.25 4090 27

6702 (FJTSY) 富士通 16.36 0.00 2630 2

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 86.63 -3.30 13928 28

5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.36 -0.12 6225 -15

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.00 2.00 1769 126.5

8002 (MARUY) 丸紅 189.95 -2.55 3054 7

6723 (RNECY) ルネサス 10.22 0.10 3287 12

6954 (FANUY) ファナック 13.71 -0.24 4409 12

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.22 -0.55 3733 -1

8801 (MTSFY) 三井不動産 28.10 -0.20 1506 5.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 30.80 -0.15 4952 36

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.97 0.00 3849 -2

6594 (NJDCY) 日本電産 10.66 -0.18 6856 -46

6857 (ATEYY) アドバンテスト 41.60 0.10 6688 63

4543 (TRUMY) テルモ 17.13 0.08 2754 14.5

8591 (IX.N) オリックス 114.00 -1.04 3666 13

8802 (MITEY) 三菱地所 16.31 -0.02 2622 -3

9022 (CJPRY) JR東海 10.77 -0.06 3463 -2

（時価総額上位50位、1ドル160.78円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（8日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.00 1769 126.5 7.70

9503 (KAEPY) 関西電力 8.60 2765 153.5 5.88

9101 (NPNYY) 日本郵船 6.18 4968 176 3.67

7259 (ASEKY) アイシン精機 33.72 5422 172 3.28

5020 (JXHLY) ENEOS 10.69 859 24.1 2.89

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（8日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.65 1391 -157 -10.14

8830 (MITEY) 住友不動産 14.00 4502 -508 -10.14

8750 (DLICY) 第一生命HD 26.20 4212 -431 -9.28

4755 (RKUNY) 楽天 5.37 863 -24.8 -2.79

4452 (KAOOY) 花王 8.04 6463 -69 -1.06



「米国株式市場概況」（8日）

ＮＹＤＯＷ

終値：39344.79 前日比：-31.08

始値：39391.98 高値：39654.96 安値：39278.43

年初来高値：40003.59 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：18403.74 前日比：50.98

始値：18371.86 高値：18416.94 安値：18342.60

年初来高値：18403.74 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5572.85 前日比：5.66

始値：5572.75 高値：5583.11 安値：5562.51

年初来高値：5572.85 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.465％ 米10年国債 4.281％



米国株式市場はまちまち。ダウ平均は31.08ドル安の39,344.79ドル、ナスダックは5

0.98ポイント高の18,403.74で取引を終了した。

早期の利下げ期待を受けた買いに寄り付き後、上昇。その後、今週予定されている

重要インフレ指標やパウエルFRB議長証言を警戒し、ダウは下落に転じた。ナスダッ

クはエヌビディアなどの半導体が支援し、終日堅調に推移し5日連続で過去最高値を

更新、まちまちで終了。セクター別では、半導体・同製造装置が上昇した一方、メ

ディア・娯楽が下落した。

半導体メーカーのエヌビディア（NVDA）はアナリストが目標株価を引き上げ上昇。

高級電気自動車メーカーのルーシッド（LCID）は第2四半期の生産、納車台数が市場

予想を上回り、買われた。ディスカウント小売りのターゲット（TGT）は新学期に向

けた必需品ショッピングシーズンの割引を発表し売り上げ増を期待した買いに上

昇。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は人工知能（AI）や自動運転戦略への期

待に買われた。

腸疾患バイオのモーフィック・ホールディング（MORF）は製薬会社のイーライ・リ

リー（LLY）が同社買収を発表し大幅高。石油・天然ガス生産会社のエクソンモービ

ル（XOM）は第2四半期の減益を警告し、売られた。スポーツ用品メーカーのナイキ

（NKE）は冴えない決算を嫌気した売りが継続。

台湾積体電路製造（TSMC）の米国預託証券（ADR）はアナリストが人工知能（AI）半

導体需要持続見通しやウエハー価格上昇基調を理由に目標株価を引き上げ上昇し、

時価総額が１兆ドルを突破した。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》