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今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、独失業率(失業保険申請率)、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、独失業率(失業保険申請率)、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など
＜国内＞
08:30 東京CPI(6月) 2.4％ 2.2％
08:30 有効求人倍率(5月) 1.26倍 1.26倍
08:30 失業率(5月) 2.6％ 2.6％
08:50 鉱工業生産指数(5月) 2.0％ -0.9％
10:10 国債買い入れオペ(残存3-5年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
14:00 住宅着工件数(5月) -6.3％ 13.9％
19:00 外国為替平衡操作額(5月30日-6月26日)
ロゴスホールディングスが東証グロースに新規上場(公開価格:2290円)
＜海外＞
15:00 英・GDP改定値(1-3月) 0.2％
16:55 独・失業率(失業保険申請率)(6月) 6.0％ 5.9％
19:30 印・財政赤字(5月) 210136ルピー
20:30 印・インフラ産業8業種生産高(5月) 6.2％
20:30 ブ・基礎的財政収支(5月) 67億レアル
20:30 ブ・純債務対GDP比(5月) 61.2％
21:00 ブ・全国失業率(5月) 7.5％
21:00 南ア・貿易収支(5月) 105億ランド
21:30 米・個人所得(5月) 0.4％ 0.3％
21:30 米・個人消費支出(5月) 0.3％ 0.2％
21:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(5月) 2.6％ 2.8％
22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(6月) 35.4
23:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(6月) 65.6
中・経常収支確定値(1-3月) 392億ドル
印・外貨準備高(先週)
米・リッチモンド連銀総裁が基調講演
欧・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想
イラン・大統領選
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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