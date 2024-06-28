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今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、独失業率(失業保険申請率)、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など

2024年6月28日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、独失業率(失業保険申請率)、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など
＜国内＞
08:30　東京CPI(6月)　2.4％　2.2％
08:30　有効求人倍率(5月)　1.26倍　1.26倍
08:30　失業率(5月)　2.6％　2.6％
08:50　鉱工業生産指数(5月)　2.0％　-0.9％
10:10　国債買い入れオペ(残存3-5年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
14:00　住宅着工件数(5月)　-6.3％　13.9％
19:00　外国為替平衡操作額(5月30日-6月26日)


ロゴスホールディングスが東証グロースに新規上場(公開価格:2290円)


＜海外＞
15:00　英・GDP改定値(1-3月)　　0.2％
16:55　独・失業率(失業保険申請率)(6月)　6.0％　5.9％
19:30　印・財政赤字(5月)　　210136ルピー
20:30　印・インフラ産業8業種生産高(5月)　　6.2％
20:30　ブ・基礎的財政収支(5月)　　67億レアル
20:30　ブ・純債務対GDP比(5月)　　61.2％
21:00　ブ・全国失業率(5月)　　7.5％
21:00　南ア・貿易収支(5月)　　105億ランド
21:30　米・個人所得(5月)　0.4％　0.3％
21:30　米・個人消費支出(5月)　0.3％　0.2％
21:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(5月)　2.6％　2.8％
22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(6月)　　35.4
23:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数(6月)　　65.6


中・経常収支確定値(1-3月)　　392億ドル

印・外貨準備高(先週)

米・リッチモンド連銀総裁が基調講演

欧・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想

イラン・大統領選


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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