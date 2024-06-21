*20:57JST 6月21日の日本国債市場概況：債券先物は143円63銭で取引終了

＜円債市場＞

長期国債先物2024年9月限

寄付143円59銭 高値143円64銭 安値143円53銭 引け143円63銭 17857枚

2年 461回 0.310％

5年 169回 0.545％

10年 374回 0.978％

20年 187回 1.810％

21日の債券先物9月限はもみ合い。143円59銭で取引を開始し、143円64銭から143円53銭まで下落したが、143円63銭で取引を終えた。現物債の取引では10年以降の気配が相対的に甘くなった。



＜米国債概況＞

米国債利回りでは、2年債は4.74％近辺、5年債は4.27％近辺、10年債は4.26％近辺、30年債は4.40％近辺で推移。

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.43％、英国債4.06％、オーストラリア10年債は4.22％、NZ10年債は4.60％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・16:30 独・6月製造業PMI速報値（予想：46.4、5月：45.4）

・16:30 独・6月サービス業PMI速報値（予想：54.4、5月：54.2）

・17:00 ユーロ圏・6月製造業PMI速報値（予想：47.9、5月：47.3）

・17:00 ユーロ圏・6月サービス業PMI速報値（予想：53.4、5月：53.2）

・17:30 英・6月製造業PMI速報値（予想：51.1、5月：51.2）

・17:30 英・6月サービス業PMI速報値（予想：53.0、5月：52.9）

・21:30 カナダ・4月小売売上高（前月比予想：+0.7％、3月：-0.2％）

・22:45 米・6月製造業PMI速報値（予想：51.0、5月：51.3）

・22:45 米・6月サービス業PMI速報値（予想：54.0、5月：54.8）

・23:00 米・5月景気先行指数（前月比予想：-0.3％、4月：-0.6％）

・23:00 米・5月中古住宅販売件数（予想：410万戸、4月：414万戸）



（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《MK》