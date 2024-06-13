*08:33JST 6/13

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（17608.44、+264.89）

・シカゴ日経先物は上昇（39170、大阪比+220）

・SOX指数は上昇（5520.87、+155.49）

・VIX指数は低下（12.04、-0.81）

・米原油先物は上昇（78.50、+0.60）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（38876.71、-258.08）

・NYダウは下落（38712.21、-35.21）

・1ドル＝156.60-70円

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・6月限先物オプションの最終売買日

・法人企業景気予測調査（4-6月期）

・対外・対内証券投資（先週）

・産業機械受注（4月）

・投信概況（5月）

・日銀政策委員会・金融政策決定会合（1日目）

・衆院本会議

・豪失業率（5月）

・ユーロ圏鉱工業生産指数（4月）

・NATO（北大西洋条約機構）国防相会議

・ブラジル小売売上高（4月）

・米生産者物価コア指数（5月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・台湾中央銀行が政策金利発表

・米ニューヨーク連銀総裁がイエレン財務長官と討論会

・G7首脳会議（15日まで）

・米30年物国債入札《ST》