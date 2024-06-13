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6/13の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:33JST 6/13
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（17608.44、+264.89）
・シカゴ日経先物は上昇（39170、大阪比+220）
・SOX指数は上昇（5520.87、+155.49）
・VIX指数は低下（12.04、-0.81）
・米原油先物は上昇（78.50、+0.60）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38876.71、-258.08）
・NYダウは下落（38712.21、-35.21）
・1ドル＝156.60-70円
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・6月限先物オプションの最終売買日
・法人企業景気予測調査（4-6月期）
・対外・対内証券投資（先週）
・産業機械受注（4月）
・投信概況（5月）
・日銀政策委員会・金融政策決定会合（1日目）
・衆院本会議
・豪失業率（5月）
・ユーロ圏鉱工業生産指数（4月）
・NATO（北大西洋条約機構）国防相会議
・ブラジル小売売上高（4月）
・米生産者物価コア指数（5月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・台湾中央銀行が政策金利発表
・米ニューヨーク連銀総裁がイエレン財務長官と討論会
・G7首脳会議（15日まで）
・米30年物国債入札《ST》
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