*07:11JST 米国株式市場は上昇、早期の利下げ期待再燃（4日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（4日）

JUN24

Ｏ 38675（ドル建て）

Ｈ 38890

Ｌ 38290

Ｃ 38430 大証比-320（イブニング比-10）

Vol 7834



JUN24

Ｏ 38675（円建て）

Ｈ 38890

Ｌ 38290

Ｃ 38425 大証比-325（イブニング比-15）

Vol 32644

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（4日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル154.85円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、ルネサ

ス＜6723＞、本田技研工業＜7267＞、富士フイルム＜4901＞、デンソー＜6902＞、伊藤忠商

事＜8001＞、アドバンテスト＜6857＞などが下落し、ほぼ全面安。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 210.38 -1.79 3258 -40

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.77 -0.07 1668 -15.5

8035 (TOELY) 東京エレク 110.40 1.10 34191 -269

6758 (SONY.N) ソニー 86.03 2.43 13322 -18

9432 (NTTYY) NTT 24.69 0.10 153 -1.2

8058 (MTSUY) 三菱商事 21.06 -0.33 3261 -44

6501 (HTHIY) 日立製作所 211.91 2.24 16407 -153

9983 (FRCOY) ファーストリテ 26.00 0.01 40261 -249

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 28.80 -0.29 8919 -84

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.02 0.15 5890 -57

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 94.90 -0.57 7348 -118

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 13.28 -0.10 10282 -58

8031 (MITSY) 三井物産 1001.80 -25.37 7756 -77

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 1.00 8517 263

4568 (DSNKY) 第一三共 34.79 0.06 5387 -46

9433 (KDDIY) KDDI 14.00 0.09 4336 -38

7974 (NTDOY) 任天堂 14.19 0.47 8789 -61

8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.40 -0.70 5482 -52

7267 (HMC.N) 本田技研工業 32.71 -0.89 1688 -38

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.65 0.28 4537 -33

6902 (DNZOY) デンソー 16.20 -0.01 2509 -41

4519 (CHGCY) 中外製薬 15.34 0.05 4751 -36

4661 (OLCLY) オリエンランド 29.33 0.39 4542 -11

8411 (MFG.N) みずほFG 4.13 -0.09 3198 -11

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.90 0.08 23073 -227

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.40 0.03 4150 -42

7741 (HOCPY) HOYA 122.59 -0.10 18983 -157

6503 (MIELY) 三菱電機 35.50 0.50 2749 -19

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.75 0.06 3020 -40

7751 (CAJPY) キヤノン 29.84 -0.08 4621 -43

6273 (SMCAY) SMC 25.65 0.02 79438 -532

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.95 0.00 1386 -175.5

6146 (DSCSY) ディスコ 38.00 -0.10 58843 -187

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.08 0.17 2025 -20.5

8053 (SSUMY) 住友商事 26.00 -0.32 4026 -43

6702 (FJTSY) 富士通 15.12 0.60 2341 -26.5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 93.02 0.03 14404 -221

5108 (BRDCY) ブリヂストン 21.69 -0.29 6717 -75

8002 (MARUY) 丸紅 194.41 -1.91 3010 -23

6723 (RNECY) ルネサス 9.22 -0.09 2855 -66.5

6954 (FANUY) ファナック 14.18 0.10 4392 -63

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 21.19 -0.21 3281 -27

8801 (MTSFY) 三井不動産 28.60 0.80 1476 -16

6301 (KMTUY) 小松製作所 29.41 -0.23 4554 -61

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.46 0.10 3549 -65

6594 (NJDCY) 日本電産 12.19 -0.09 7550 -76

6857 (ATEYY) アドバンテスト 33.90 -0.20 5249 -82

4543 (TRUMY) テルモ 16.74 -0.18 2592 -34.5

8591 (IX.N) オリックス 110.32 -0.47 3417 -34

8802 (MITEY) 三菱地所 16.83 0.03 2606 -34

（時価総額上位50位、1ドル154.85円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（4日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7259 (ASEKY) アイシン精機 39.18 6067 356 6.23

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 8517 263 3.19

8630 (SMPNY) SOMPOHD 10.83 3354 43 1.30

5401 (NPSCY) 日本製鉄 7.49 3479 30 0.87

4911 (SSDOY) 資生堂 33.19 5139 36 0.71

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（4日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.95 1386 -175.5 -11.24

8750 (DLICY) 第一生命HD 24.00 3716 -439 -10.57

2801 (KIKOY) キッコーマン 22.90 1773 -63 -3.43

6752 (PCRHY) パナソニック 8.70 1346 -47 -3.37

6723 (RNECY) ルネサス 9.22 2855 -66.5 -2.28



「米国株式市場概況」（4日）

ＮＹＤＯＷ

終値：38711.29 前日比：140.26

始値：38518.86 高値：38786.62 安値：38397.82

年初来高値：40003.59 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：16857.05 前日比：28.38

始値：16823.88 高値：16891.87 安値：16750.39

年初来高値：17019.88 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5291.34 前日比：7.94

始値：5278.24 高値：5298.80 安値：5257.63

年初来高値：5321.41 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.474％ 米10年国債 4.328％



米国株式市場は上昇。ダウ平均は140.26ドル高の38,711.29ドル、ナスダックは28.3

8ポイント高の16,857.05で取引を終了した。

景気や金利を巡る不透明感に、寄り付き後、まちまち。そののち発表されたJOLT求

人件数が予想を下回り9月の利下げ期待が再燃すると、相場は上昇に転じた。ナスダ

ックは利益確定売りと、金利低下に伴う買いが交錯したが終盤にかけ、半導体のエ

ヌビディア（NVDA）が一段高となるに連れて上昇。相場は上げ幅を拡大し、終了し

た。セクター別では、電気通信サービスが上昇した一方、素材・銀行が下落。

クルーズ船運航のカーニバル（CCL）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。パー

ソナルケアのバス・アンド・ボディワークス（BBWI）は第2四半期の見通しが弱く、

売られた。ゲーム販売のゲームストップ（GME）はネット証券イー・トレードが個人

投資家に対するミーム株仕掛け人とされるギル氏による自社プラットフォームの利

用を禁じることを検討しているとの報道や、証券取引委員会（SEC）も株価操作の疑

いで調査する可能性などの報道受けて、下落。

電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）はマスク最高経営責任者（CEO）がテスラ用に

確保するはずだったエヌビディアの人工知能（AI）チップをソーシャルメディアのX

やｘAIに納入するよう指示したとの報道を嫌気し、下落した。

サイバーセキュリティ製品のサービス会社、クラウドストライク（CRWD）は取引終

了後に四半期決算を発表。一部見通しが懸念され、時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》