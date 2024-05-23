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5/23の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:30JST 5/23
[強弱材料]
強気材料
・1ドル＝156.70-80円
・シカゴ日経先物は上昇（38635、大阪比+15）
・SOX指数は上昇（5126.81、+52.42）
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38617.10、-329.83）
・NYダウは下落（39671.04、-201.95）
・ナスダック総合指数は下落（16801.54、-31.08）
・VIX指数は上昇（12.29、+0.43）
・米原油先物は下落（77.57、-1.09）
・米長期金利は上昇
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・スーパーマーケット売上高（4月）
・国債買いオペ
・工作機械受注（4月）
・日本、インド、ドイツ、英国、ユーロ圏、米国などのPMI（5月）
・韓国、トルコの中央銀行が政策金利発表
・ユーロ圏消費者信頼感指数（5月）
・中国SWIFTグローバル支払い元建て（4月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）
・米10年物物価連動国債（TIPS）入札
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米新築住宅販売件数（4月）
・米アトランタ連銀総裁が質疑応答に参加
・主要7カ国（G7）財務相中央銀行総裁会議（25日まで）
・中国シャオミなど決算発表
・インドネシアは休場《ST》
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