*08:30JST 5/23

[強弱材料]

強気材料

・1ドル＝156.70-80円

・シカゴ日経先物は上昇（38635、大阪比+15）

・SOX指数は上昇（5126.81、+52.42）

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（38617.10、-329.83）

・NYダウは下落（39671.04、-201.95）

・ナスダック総合指数は下落（16801.54、-31.08）

・VIX指数は上昇（12.29、+0.43）

・米原油先物は下落（77.57、-1.09）

・米長期金利は上昇

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・スーパーマーケット売上高（4月）

・国債買いオペ

・工作機械受注（4月）

・日本、インド、ドイツ、英国、ユーロ圏、米国などのPMI（5月）

・韓国、トルコの中央銀行が政策金利発表

・ユーロ圏消費者信頼感指数（5月）

・中国SWIFTグローバル支払い元建て（4月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・米10年物物価連動国債（TIPS）入札

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米新築住宅販売件数（4月）

・米アトランタ連銀総裁が質疑応答に参加

・主要7カ国（G7）財務相中央銀行総裁会議（25日まで）

・中国シャオミなど決算発表

・インドネシアは休場《ST》