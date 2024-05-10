*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、英GDP速報値、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など

＜国内＞

08:30 家計支出(3月) -0.5％

08:50 国際収支(経常収支)(3月) 2兆6442億円

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(4月) 3.2％

08:50 貸出動向 銀行計(4月) 3.6％

08:50 対外・対内証券投資(先週、先々週)

14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(4月) 51.2

14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(4月) 49.8



＜海外＞

15:00 英・GDP速報値(1-3月) -0.2％

15:00 英・鉱工業生産指数(3月) 1.1％

15:00 英・商品貿易収支(3月) -142.12億ポンド

17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.28％

21:00 印・鉱工業生産(3月) 5.7％

21:00 ブ・IBGEインフレ率IPCA(4月) 0.16％

21:30 加・失業率(4月) 6.1％

23:00 米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(5月)

27:00 米・財政収支(4月) -2365億ドル



中・経常収支速報(1-3月) 562億ドル

印・外貨準備高(先週)

米・シカゴ連銀総裁が質疑応答に参加

欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(4月会合)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》