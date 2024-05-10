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今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、英GDP速報値、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など

2024年5月10日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、英GDP速報値、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など
＜国内＞
08:30　家計支出(3月)　　-0.5％
08:50　国際収支(経常収支)(3月)　　2兆6442億円
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(4月)　　3.2％
08:50　貸出動向 銀行計(4月)　　3.6％
08:50　対外・対内証券投資(先週、先々週)
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(4月)　　51.2
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(4月)　　49.8


＜海外＞
15:00　英・GDP速報値(1-3月)　　-0.2％
15:00　英・鉱工業生産指数(3月)　　1.1％
15:00　英・商品貿易収支(3月)　　-142.12億ポンド
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.28％
21:00　印・鉱工業生産(3月)　　5.7％
21:00　ブ・IBGEインフレ率IPCA(4月)　　0.16％
21:30　加・失業率(4月)　　6.1％
23:00　米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(5月)
27:00　米・財政収支(4月)　　-2365億ドル


中・経常収支速報(1-3月)　　562億ドル

印・外貨準備高(先週)

米・シカゴ連銀総裁が質疑応答に参加

欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(4月会合)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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