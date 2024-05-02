*22:22JST 【市場反応】米先週分新規失業保険申請件数は予想下回る、Q1単位労働コスト予想上回る、ドル底堅く推移

米労働省が発表した先週分新規失業保険申請件数（4/27）は前週比横ばいの20.8万件と、予想を下回り2月半ば以来の低水準を維持した。失業保険継続受給者数（4/20）は177.4万人と予想を下回り1月来で最低となった。

同時刻に発表された1-3月期非農業部門労働生産性速報値は前期比年率＋0.3％。伸びは7-9月期＋3.5％から予想以上に鈍化し、マイナスとなった昨年同期以降1年ぶり最小となった。同期単位労働コスト速報値は前期比年率＋4.7％。伸びは7-9月期0％から予想以上に拡大し1年ぶり最大となった。

米3月貿易収支は－694億ドル。貿易赤字は2月695億ドルから拡大予想に反し縮小した。

ドルは底堅く推移。ドル・円は154円40銭から154円64銭へじり高推移。ユーロ・ドルは1.0710ドルへ強含んだのち、1.0693ドルへ再び下落した。ポンド・ドルは1.2532ドルへ上昇後、1.2502ドルへ再び下落した。

【経済指標】

・米・先週分新規失業保険申請件数：20.8万件（予想：21.1万件、前回：20.8万件←20.7万件）

・米・失業保険継続受給者数：177.4万人（予想：179万人、前回：177.4万人←178.1万人）

・米・1-3月期非農業部門労働生産性速報値：前期比年率＋0.3％（予想：+0.5％、7-9月期：＋3.5％←+3.3％）

・米・1-3月期単位労働コスト速報値：前期比年率＋4.7％（予想：+4.0％、7-9月期：0％←+0.4％）

・米・3月貿易収支：－694億ドル（予想：-698億ドル、2月：－695億ドル←-689億ドル）

・カナダ・3月貿易収支：－22.8億加ドル（予想：+12.1億加ドル、2月：+13.9億加ドル）《KY》