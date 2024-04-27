*07:10JST 米国株式市場は反発、主要ハイテク企業決算を好感（26日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（26日）

JUN24

Ｏ 37840（ドル建て）

Ｈ 38435

Ｌ 37595

Ｃ 38390 大証比+490（イブニング比+40）

Vol 10542



JUN24

Ｏ 37875（円建て）

Ｈ 38410

Ｌ 37565

Ｃ 38365 大証比+465（イブニング比+15）

Vol 34961

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（26日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル158.33円換算）で、三菱電＜6503＞、コマツ<6301

>、三井トラスト＜8309＞、ルネサス＜6723＞、SUBARU＜7270＞、デンソー＜6902＞、日産自

＜7201＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 226.71 1.35 3589 79

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 9.91 -0.15 1569 16.5

6758 （SONY） ソニーG 82.33 -0.11 13035 265

9432 （NTTYY） NTT 26.74 -0.42 169 0.8

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 26.52 -0.11 41988 598

8316 （SMFG） 三井住友 11.22 -0.16 8882 95

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 24.98 0.43 7910 128

6954 （FANUY） ファナック 14.52 0.20 4598 70

8031 （MITSY） 三井物 971.93 21.28 7694 175

8001 （ITOCY） 伊藤忠 88.94 0.38 7041 143

7974 （NTDOY） 任天堂 12.25 0.36 7758 109

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 31.57 0.70 4998 96

7267 （HMC） ホンダ 33.85 0.20 1786 35.5

6902 （DNZOY） デンソー 17.86 -0.03 2828 71

8411 （MFG） みずほＦＧ 3.85 -0.04 3048 50

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 116.84 -0.65 18499 159

6503 （MIELY） 三菱電 32.38 1.71 2563 170

6702 （FJTSY） 富士通 15.62 -0.95 2473 47.5

5108 （BRDCY） ブリヂストン 21.63 0.13 6849 124

8053 （SSUMY） 住友商 25.23 0.51 3995 86

6723 （RNECY） ルネサス 8.26 0.01 2616 76.5

8002 （MARUY） 丸紅 174.50 1.60 2763 57

6301 （KMTUY） コマツ 27.98 0.62 4430 166

4901 （FUJIY） 富士フイルム 10.61 -0.03 3360 32

8591 （IX） オリックス 102.56 0.07 3248 60

8802 （MITEY） 菱地所 18.10 0.49 2866 58.5

2802 （AJINY） 味の素 37.28 0.86 5903 128

8604 （NMR） 野村ＨＤ 5.82 0.01 921 6.8

1925 （DWAHY） 大和ハウス 27.95 0.54 4425 75

8267 （AONNY） イオン 20.92 -0.13 3313 25

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 43.97 -2.50 6962 -350

9735 （SOMLY） セコム 17.44 -0.20 11045 105

7270 （FUJHY） SUBARU 10.80 0.31 3420 98

8309 （SUTNY） 三井トラスト 4.25 0.01 3365 106

1928 （SKHSY） 積水ハウス 22.85 -0.34 3618 77

7201 （NSANY） 日産自 7.10 0.08 562 13

2503 （KNBWY） キリン 14.57 -0.08 2308 35

6988 （NDEKY） 日東電 43.51 -1.19 13778 -477

5802 （SMTOY） 住友電 15.20 -0.02 2407 37.5

4911 （SSDOY） 資生堂 26.77 -0.31 4239 43

1812 （KAJMY） 鹿島 18.82 -0.65 2980 21

3407 （AHKSY） 旭化成 13.65 -0.02 1081 13

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 3.85 -0.01 3048 -12

7202 （ISUZY） いすゞ 12.51 0.17 1981 31.5

7912 （DNPLY） 大日印 14.57 0.13 4614 59

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 7.22 -0.04 5716 -45

6361 （EBCOY） 荏原 41.54 0.77 13154 234

6586 （MKTAY） マキタ 27.18 0.42 4303 95

3402 （TRYIY） 東レ 8.94 0.00 708 5.2

4704 （TMIC） トレンド 49.60 -0.23 7853 75

（時価総額上位50位、1ドル158.33円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（26日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6503 （MIELY） 三菱電 32.38 2563 170 7.10

6301 （KMTUY） コマツ 27.98 4430 166 3.89

8309 （SUTNY） 三井トラスト 4.25 3365 106 3.25

6723 （RNECY） ルネサス 8.26 2616 76.5 3.01

7270 （FUJHY） SUBARU 10.80 3420 98 2.95

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（26日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 43.97 6962 -350 -4.79

6988 （NDEKY） 日東電 43.51 13778 -477 -3.35

6952 （CSIOY） カシオ 80.75 1279 -20 -1.54

6471 （NPSKY） 日精工 10.68 845 -6.8 -0.80

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 7.22 5716 -45 -0.78



「米国株式市場概況」（26日）

ＮＹＤＯＷ

終値：38239.66 前日比：153.86

始値：38114.70 高値：38337.64 安値：38065.05

年初来高値：39807.37 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：15927.90 前日比：316.14

始値：15821.33 高値：15981.00 安値：15770.72

年初来高値：16442.20 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5099.96 前日比：51.54

始値：5084.65 高値：5114.62 安値：5073.14

年初来高値：5254.35 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.775％ 米10年国債 4.663％



米国株式市場は反発。ダウ平均は153.86ドル高の38,239.66ドル、ナスダックは316.

14ポイント高の15,927.90で取引を終了した。

昨日引け後に発表された主要ハイテク企業決算を好感した買いに寄り付き後、上

昇。連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ指標として重要視している3月コアPCE価

格指数が予想を上回ったものの、警戒されたほどの結果とならず長期金利の低下を

好感した買いも強まり、ハイテク主導で相場は終日堅調に推移。終盤にかけて上げ

幅を拡大し、終了した。セクター別では、メディア・娯楽、半導体・同製造装置が

上昇した一方、保険が小幅安。

検索会社のグーグルを運営するアルファベット（GOOG）は四半期決算でAI（人工知

能）が寄与したクラウドの成長で1株利益が予想を上回ったほか、追加自社株買いや

現金配当開始計画を発表し、続伸。ソフトウエアメーカーのマイクロソフト（MSF

T）も強いAI需要が押し上げ四半期決算で売上高と利益が予想を上回り、上昇。

製薬会社のファイザ―（PFE）は食品医薬品局（FDA）が同社の出血性疾患治療薬を

承認し、上昇。写真・動画共有アプリのスナップ（SNAP）は決算で、広告事業が好

調で第2四半期の売上高見通しが予想を上回り、上昇した。靴メーカーのスケッチャ

ーズ（SKT）は第1四半期の利益が予想を上回ったほか通期の業績見通しを引き上

げ、買われた。石油・天然ガス生産会社のエクソン（XOM）は第1四半期決算で調整

後の1株利益が予想を下回り下落。半導体のインテル（INTC）は第2四半期の見通し

が冴えず、売られた。

投資家の恐怖心理を示すVIX指数は今月半ばの水準14.92まで低下した。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》