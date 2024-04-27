*04:10JST 4月26日のNY為替概況

26日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円65銭から157円79銭まで上昇し、引けた。

米3月コアPCE価格指数が前年比で予想を上回るなどインフレの改善があまり見られず、利下げが遅れるとの見方にドル買いが優勢となった。また、日銀が金融政策決定会合で政策金利を据え置き、総裁も円安を受け速やかに政策を修正する意向も見せなかったことから、円売りにも拍車がかかった。

ユーロ・ドルは1.0740ドルへ上昇後、1.0674ドルまで反落し、引けた。

ユーロ・円は、167円74銭から168円81銭まで上昇。

ポンド・ドルは1.2538ドルまで上昇後、1.2449ドルまで反落。

ドル・スイスは0.9108フランから0.9150フランまで上昇した。



[経済指標]

・米・3月個人所得：前月比+0.5％（予想：+0.5％、2月：+0.3％）

・米・3月個人消費支出(PCE)：前月比+0.8％（予想：+0.6％、2月：+0.8％）

・米・3月PCE価格指数：前月比＋0.3％（＋0.3％、2月＋0.3％）

・米・3月コアPCE価格指数：前月比＋0.3％（＋0.3％、2月＋0.3％）

・米・3月PCE価格指数：前年比＋2.7％（予想：+2.6％、2月：+2.5％）

・米・3月コアPCE価格指数：前年比＋2.8％（予想：+2.7％、2月：+2.8％）

・米・4月カンザスシティ連銀製造業活動：－8（予想―5、3月―7）《KY》