関連記事
東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ
*15:36JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ
海運業が上昇率トップ。そのほか不動産業、その他製品、医薬品、保険業、非鉄金属なども上昇。一方、化学工業が下落率トップ。そのほか電力・ガス業、陸運業も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 海運業 ／ 1,627.29 ／ 2.47
2. 不動産業 ／ 2,108.04 ／ 2.26
3. その他製品 ／ 4,760.84 ／ 2.01
4. 医薬品 ／ 3,564.74 ／ 1.99
5. 保険業 ／ 2,259.35 ／ 1.96
6. 非鉄金属 ／ 1,457.08 ／ 1.82
7. 金属製品 ／ 1,447.9 ／ 1.76
8. 電気機器 ／ 4,638.82 ／ 1.72
9. 石油・石炭製品 ／ 1,790.88 ／ 1.67
10. ガラス・土石製品 ／ 1,512.77 ／ 1.45
11. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,783.26 ／ 1.32
12. 証券業 ／ 611.59 ／ 1.29
13. 卸売業 ／ 4,058.31 ／ 1.10
14. 機械 ／ 3,140.18 ／ 1.04
15. サービス業 ／ 2,884.82 ／ 0.90
16. 建設業 ／ 1,725.17 ／ 0.83
17. 鉱業 ／ 688.62 ／ 0.77
18. 食料品 ／ 2,282.3 ／ 0.73
19. 鉄鋼 ／ 799.5 ／ 0.68
20. 情報・通信業 ／ 5,437.55 ／ 0.60
21. 空運業 ／ 240.24 ／ 0.52
22. その他金融業 ／ 1,034.18 ／ 0.52
23. パルプ・紙 ／ 559.49 ／ 0.38
24. ゴム製品 ／ 4,933.68 ／ 0.38
25. 繊維業 ／ 661.51 ／ 0.31
26. 水産・農林業 ／ 592.98 ／ 0.31
27. 銀行業 ／ 313.84 ／ 0.29
28. 精密機器 ／ 11,517.11 ／ 0.21
29. 輸送用機器 ／ 5,265.52 ／ 0.14
30. 小売業 ／ 1,748.94 ／ 0.12
31. 陸運業 ／ 2,057.07 ／ -0.03
32. 電力・ガス業 ／ 572.55 ／ -0.50
33. 化学工業 ／ 2,562.43 ／ -1.04《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 日銀の金融政策維持を受けて買い戻しの動き【クロージング】 4/26 16:05
- 日経平均は反発、日銀会合ノーサプライズで一時38000円台回復 4/26 15:30
- 日経平均大引け：前日比306.28円高の37934.76円 4/26 15:01
- 日経平均は346円高、企業決算や米経済指標に関心 4/26 14:41
- 日経平均VIは低下、日銀金融政策の現状維持で警戒感が後退 4/26 14:07