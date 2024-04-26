*15:36JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ

海運業が上昇率トップ。そのほか不動産業、その他製品、医薬品、保険業、非鉄金属なども上昇。一方、化学工業が下落率トップ。そのほか電力・ガス業、陸運業も下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 1,627.29 ／ 2.47

2. 不動産業 ／ 2,108.04 ／ 2.26

3. その他製品 ／ 4,760.84 ／ 2.01

4. 医薬品 ／ 3,564.74 ／ 1.99

5. 保険業 ／ 2,259.35 ／ 1.96

6. 非鉄金属 ／ 1,457.08 ／ 1.82

7. 金属製品 ／ 1,447.9 ／ 1.76

8. 電気機器 ／ 4,638.82 ／ 1.72

9. 石油・石炭製品 ／ 1,790.88 ／ 1.67

10. ガラス・土石製品 ／ 1,512.77 ／ 1.45

11. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,783.26 ／ 1.32

12. 証券業 ／ 611.59 ／ 1.29

13. 卸売業 ／ 4,058.31 ／ 1.10

14. 機械 ／ 3,140.18 ／ 1.04

15. サービス業 ／ 2,884.82 ／ 0.90

16. 建設業 ／ 1,725.17 ／ 0.83

17. 鉱業 ／ 688.62 ／ 0.77

18. 食料品 ／ 2,282.3 ／ 0.73

19. 鉄鋼 ／ 799.5 ／ 0.68

20. 情報・通信業 ／ 5,437.55 ／ 0.60

21. 空運業 ／ 240.24 ／ 0.52

22. その他金融業 ／ 1,034.18 ／ 0.52

23. パルプ・紙 ／ 559.49 ／ 0.38

24. ゴム製品 ／ 4,933.68 ／ 0.38

25. 繊維業 ／ 661.51 ／ 0.31

26. 水産・農林業 ／ 592.98 ／ 0.31

27. 銀行業 ／ 313.84 ／ 0.29

28. 精密機器 ／ 11,517.11 ／ 0.21

29. 輸送用機器 ／ 5,265.52 ／ 0.14

30. 小売業 ／ 1,748.94 ／ 0.12

31. 陸運業 ／ 2,057.07 ／ -0.03

32. 電力・ガス業 ／ 572.55 ／ -0.50

33. 化学工業 ／ 2,562.43 ／ -1.04《CS》