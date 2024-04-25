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NY原油：弱含みで82.81ドル、ドル高を受けて伸び悩む
記事提供元：フィスコ
*07:32JST NY原油：弱含みで82.81ドル、ドル高を受けて伸び悩む
NY原油先物6月限は弱含み（NYMEX原油6月限終値：82.81 ↓0.55）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比－0.55ドルの82.81ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは82.44ドル－83.71ドル。アジア市場で83.71ドルまで買われたが、ドル高を受けて伸び悩み、米国市場の後半にかけて82.44ドルまで値下がり。通常取引終了後の時間外取引では82.60ドルを挟んだ水準で推移。《CS》
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