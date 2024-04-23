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NY金：大幅安で2346.40ドル、中東情勢の過度な悪化に対する警戒感は低下
記事提供元：フィスコ
*07:32JST NY金：大幅安で2346.40ドル、中東情勢の過度な悪化に対する警戒感は低下
NY金先物6月限は大幅安（COMEX金6月限終値：2346.40 ↓67.40）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比－67.40ドル（-2.79％）の2346.40ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2338.20－2404.30ドル。中東情勢の過度な悪化に対する警戒感が低下し、安全逃避的な買いは縮小。ポジション調整的な売りが拡大した。通常取引終了後の時間外取引では主に2340ドルを挟んだ水準で推移した。《CS》
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