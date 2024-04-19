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コマースワン　大幅に続伸、SBフレームワークスのEC物流代行サービスとの連携開始／新興市場スナップショット

2024年4月19日 09:49

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記事提供元：フィスコ

*09:49JST <4496> コマースワン 813 +26
大幅に続伸。グループ会社のフューチャーショップ（大阪市）がSBフレームワークス（東京都江東区）が提供するEC物流代行サービスとの連携を開始したと発表している。フューチャーショップのSaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」を利用するEC事業者は、ECに特化した物流代行サービスを少量から短期間で利用できるようになるほか、代行業務で判明した課題のフィードバックで事業の収益改善にも寄与するとしている。《ST》

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