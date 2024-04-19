バーチャレク　大幅に続伸、24年3月期の営業利益予想を上方修正、売上原価や販管費圧縮／新興市場スナップショット

*09:18JST <6193> バーチャレク 926 +19

大幅に続伸。24年3月期の営業利益予想を従来の3.05億円から3.60億円（前期実績5.76億円）に上方修正している。売上高が堅調に推移する中、売上原価や販管費を圧縮したことが奏功し、利益が上振れる見通し。また、出資する投資事業組合の運用益0.64億円を営業外収益として計上することから、純利益予想も従来の1.20億円から1.95億円（同6.35億円）に引き上げている。《ST》