*07:39JST NY原油：下げ渋りで82.73ドル、供給不安は払しょくされず

NY原油先物5月限は下げ渋り（NYMEX原油5月限終値：82.73 ↑0.04）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比＋0.04ドルの82.73ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは81.56ドル－83.47ドル。ロンドン市場で81.56ドルまで下落したが、供給不安は消えていないため、米国市場の後半にかけて83.47ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に82ドル台後半で推移。《CS》