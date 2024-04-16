*06:30JST 今日の注目スケジュール：中GDP、米住宅着工件数、米鉱工業生産指数など

＜国内＞



ISDA(国際スワップ・デリバティブ協会)年次総会(18日まで)

衆議院議員補欠選挙(衆院補選)東京都第15区、島根県第1区、長崎県第3区の告示

Will Smartが東証グロースに新規上場(公開価格：1656円)



＜海外＞

10:30 中・新築住宅価格(3月) -0.36％

10:30 中・中古住宅価格(3月) -0.62％

11:00 中・鉱工業生産指数(3月) 6.0％ 7.0％

11:00 中・小売売上高(3月) 5.0％ 5.5％

11:00 中・調査失業率(3月) 5.2％ 5.3％

11:00 中・固定資産投資(都市部)(3月) 4.0％ 4.2％

11:00 中・不動産投資(3月) -9.2％ -9.0％

11:00 中・住宅販売(3月) -32.7％

11:00 中・GDP(1-3月) 5.0％ 5.2％

15:00 英・失業率(3月) 4.0％

15:00 英・ILO失業率(2023年12月-24年2月) 3.9％

18:00 欧・ユーロ圏貿易収支(2月) 114億ユーロ

18:00 独・ZEW期待指数(4月) 33.0 31.7

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IGP-10)(4月) -0.17％

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.18％

21:30 米・住宅着工件数(3月) 148.0万戸 152.1万戸

21:30 米・住宅建設許可件数(3月) 151.0万戸 152.4万戸

21:30 加・消費者物価指数(3月) 3.0％ 2.8％

22:15 米・鉱工業生産指数(3月) 0.4％ 0.1％

22:15 米・設備稼働率(3月) 78.5％ 78.3％



米・ジェファーソン連邦準備制度理事会(FRB)副議長が基調演説

英・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演

中・ショルツ独首相が習近平国家主席と会談

アラブ首長国連邦・ワールド・フューチャー・エナジー・サミット(WFES)2024(18日まで)

国際通貨基金(IMF)が世界経済見通し(WEO)公表



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》