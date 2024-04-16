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今日の注目スケジュール：中GDP、米住宅着工件数、米鉱工業生産指数など

2024年4月16日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中GDP、米住宅着工件数、米鉱工業生産指数など
＜国内＞


ISDA(国際スワップ・デリバティブ協会)年次総会(18日まで)

衆議院議員補欠選挙(衆院補選)東京都第15区、島根県第1区、長崎県第3区の告示

Will Smartが東証グロースに新規上場(公開価格：1656円)


＜海外＞
10:30　中・新築住宅価格(3月)　　-0.36％
10:30　中・中古住宅価格(3月)　　-0.62％
11:00　中・鉱工業生産指数(3月)　6.0％　7.0％
11:00　中・小売売上高(3月)　5.0％　5.5％
11:00　中・調査失業率(3月)　5.2％　5.3％
11:00　中・固定資産投資(都市部)(3月)　4.0％　4.2％
11:00　中・不動産投資(3月)　-9.2％　-9.0％
11:00　中・住宅販売(3月)　　-32.7％
11:00　中・GDP(1-3月)　5.0％　5.2％
15:00　英・失業率(3月)　　4.0％
15:00　英・ILO失業率(2023年12月-24年2月)　　3.9％
18:00　欧・ユーロ圏貿易収支(2月)　　114億ユーロ
18:00　独・ZEW期待指数(4月)　33.0　31.7
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IGP-10)(4月)　　-0.17％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.18％
21:30　米・住宅着工件数(3月)　148.0万戸　152.1万戸
21:30　米・住宅建設許可件数(3月)　151.0万戸　152.4万戸
21:30　加・消費者物価指数(3月)　3.0％　2.8％
22:15　米・鉱工業生産指数(3月)　0.4％　0.1％
22:15　米・設備稼働率(3月)　78.5％　78.3％


米・ジェファーソン連邦準備制度理事会(FRB)副議長が基調演説

英・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演

中・ショルツ独首相が習近平国家主席と会談

アラブ首長国連邦・ワールド・フューチャー・エナジー・サミット(WFES)2024(18日まで)

国際通貨基金(IMF)が世界経済見通し(WEO)公表


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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