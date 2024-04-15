*22:08JST 【市場反応】米3月小売売上高は予想上回る、ドル買い加速

米3月小売売上高は前月比＋0.7％となった。伸びは予想を上回った。また、2月分も＋0.9％と、速報の+0.6％から上方修正された。変動の激しい自動車を除いた小売は前月比＋1.1％。伸びは予想を上回り昨年1月来で最大となった。また、国内総生産（GDP）の算出に用いられる自動車、建材、給油、食品を除いたコントロールグループは前月比＋1.1％と、伸びは予想を上回り23年1月来で最大となった。

同時刻に発表された米4月NY連銀製造業景気指数は―14.3と、3月-20.9から改善も予想を下回った。5カ月連続のマイナス。

良好な小売売上高を受けて米国債相場は下落。10年債利回りは4.62％まで上昇した。ドル買いも加速し、ドル・円は153円86銭から154円41銭まで上昇し、34年ぶり円安・ドル高推移。ユーロ・ドルは1.0657ドルから1.0631ドルまで下落した。ポンド・ドルは1.2451ドルまで下落。

【経済指標】

・米・3月小売売上高：前月比＋0.7％（予想：+0.4％、2月：＋0.9％←+0.6％）

・米・3月小売売上高(自動車除く)：前月比＋1.1％（予想：+0.5％、2月：＋0.6％←+0.3％）

・米・4月NY連銀製造業景気指数：―14.3（予想：-5.0、3月：-20.9）《KY》