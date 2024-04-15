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ＱＰＳ研究所 ストップ高、24年5月期の営業損益予想を上方修正、QPS-SAR5号機の運用開始で黒字転換へ／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:06JST <5595> ＱＰＳ研究所 4440 +700
ストップ高。24年5月期の営業損益予想を従来の4.70億円の赤字から2.90億円の黒字（前期実績3.14億円の赤字）に上方修正している。懸念事項だった小型SAR衛星QPS-SAR5号機の定常運用が計画通り開始されたことに加え、初の商用機であるQPS-SAR6号機による販売枚数や単価が売上モデルを上回り、24年5月期第3四半期累計（23年6月-24年2月）の営業損益が1.11億円の黒字となったため。《ST》
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