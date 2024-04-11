*07:35JST NY金：弱含みで2348.40ドル、ドル高を嫌気

NY金先物6月限は弱含み（COMEX金6月限終値：2348.40 ↓14.00）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比－14.00ドルの2348.40ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2337.10－2378.10ドル。アジア市場で2378.10ドルまで買われたが、米国市場の前半にかけて2337.10ドルまで反落。米インフレ高止まりでドル高となったことが嫌気された。通常取引終了後の時間外取引では主に2348ドルを挟んだ水準で推移。《CS》