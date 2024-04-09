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4/9の強弱材料

2024年4月9日 08:19

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記事提供元：フィスコ

*08:19JST 4/9
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（39347.04、+354.96）
・ナスダック総合指数は上昇（16253.96、+5.44）
・1ドル＝151.70-80円
・シカゴ日経先物は上昇（39450、大阪比+60）
・SOX指数は上昇（4825.39、+6.26）
・VIX指数は低下（15.19、-0.84）
・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料
・NYダウは下落（38892.80、-11.24）
・米原油先物は下落（86.43、-0.48）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷

留意事項
・消費動向調査（3月）
・工作機械受注（3月）
・5年物国債入札
・預金貸出金速報（3月）
・独5年物国債入札
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・ブラジル週次景気動向調査
・米イエレン財務長官の訪中最終日
・米3年物国債入札
・フィリピン、インドネシアは休場《ST》

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