*08:19JST 4/9

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（39347.04、+354.96）

・ナスダック総合指数は上昇（16253.96、+5.44）

・1ドル＝151.70-80円

・シカゴ日経先物は上昇（39450、大阪比+60）

・SOX指数は上昇（4825.39、+6.26）

・VIX指数は低下（15.19、-0.84）

・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料

・NYダウは下落（38892.80、-11.24）

・米原油先物は下落（86.43、-0.48）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・消費動向調査（3月）

・工作機械受注（3月）

・5年物国債入札

・預金貸出金速報（3月）

・独5年物国債入札

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・ブラジル週次景気動向調査

・米イエレン財務長官の訪中最終日

・米3年物国債入札

・フィリピン、インドネシアは休場《ST》