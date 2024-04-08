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今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、独貿易収支、独鉱工業生産など

2024年4月8日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、独貿易収支、独鉱工業生産など
＜国内＞
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(2月)　1.8％　2.0％
08:30　実質賃金総額(2月)　-1.3％　-0.6％
08:50　国際収支(経常収支)(2月)　3兆50億円　4382億円
08:50　BOP経常収支調整(2月)　1兆9830億ドル　2兆7275億ドル
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(3月)　51.5　51.3
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(3月)　53.5　53.0


イタミアートが東証グロースに新規上場(公開価格:1600円)


＜海外＞
14:45　スイス・失業率(3月)　　2.4％
15:00　独・貿易収支(2月)　　275億ユーロ
15:00　独・鉱工業生産(2月)　　1.0％
16:00　フィリピン・中央銀行が政策金利発表　6.50％　6.50％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.1％
22:00　ブ・自動車輸出台数(3月)　　30705台
22:00　ブ・自動車生産台数(3月)　　189684台
22:00　ブ・自動車販売台数(3月)　　165225台
22:00　イスラエル・イスラエル銀行(中央銀行)が政策金利発表　4.50％　4.50％
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　20.75億ドル


米・イエレン財務長官が訪中(4日～)

米・ミネアポリス連銀総裁がタウンホール会議に参加


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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