*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、独貿易収支、独鉱工業生産など

＜国内＞

08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(2月) 1.8％ 2.0％

08:30 実質賃金総額(2月) -1.3％ -0.6％

08:50 国際収支(経常収支)(2月) 3兆50億円 4382億円

08:50 BOP経常収支調整(2月) 1兆9830億ドル 2兆7275億ドル

10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)

14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(3月) 51.5 51.3

14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(3月) 53.5 53.0



イタミアートが東証グロースに新規上場(公開価格:1600円)



＜海外＞

14:45 スイス・失業率(3月) 2.4％

15:00 独・貿易収支(2月) 275億ユーロ

15:00 独・鉱工業生産(2月) 1.0％

16:00 フィリピン・中央銀行が政策金利発表 6.50％ 6.50％

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.1％

22:00 ブ・自動車輸出台数(3月) 30705台

22:00 ブ・自動車生産台数(3月) 189684台

22:00 ブ・自動車販売台数(3月) 165225台

22:00 イスラエル・イスラエル銀行(中央銀行)が政策金利発表 4.50％ 4.50％

27:00 ブ・貿易収支(先週) 20.75億ドル



米・イエレン財務長官が訪中(4日～)

米・ミネアポリス連銀総裁がタウンホール会議に参加



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》