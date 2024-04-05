*15:36JST 東証業種別ランキング：精密機器が下落率トップ

精密機器が下落率トップ。そのほか証券業、電気機器、機械、電力・ガス業なども下落。一方、繊維業が上昇率トップ。そのほか陸運業、石油・石炭製品、空運業、不動産業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 繊維業 ／ 670.05 ／ 1.51

2. 陸運業 ／ 2,113.88 ／ 0.48

3. 石油・石炭製品 ／ 1,816.07 ／ 0.37

4. 空運業 ／ 241.87 ／ 0.28

5. 不動産業 ／ 2,122.2 ／ 0.15

6. 鉄鋼 ／ 829.62 ／ 0.14

7. 保険業 ／ 2,252.25 ／ 0.03

8. 食料品 ／ 2,246.09 ／ 0.01

9. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,727.89 ／ -0.08

10. 鉱業 ／ 711.74 ／ -0.10

11. 小売業 ／ 1,816.25 ／ -0.21

12. 卸売業 ／ 3,946.84 ／ -0.22

13. サービス業 ／ 2,914.39 ／ -0.28

14. 水産・農林業 ／ 586.27 ／ -0.29

15. 海運業 ／ 1,569.63 ／ -0.40

16. 建設業 ／ 1,713.07 ／ -0.41

17. ガラス・土石製品 ／ 1,476.76 ／ -0.52

18. 非鉄金属 ／ 1,391.27 ／ -0.59

19. パルプ・紙 ／ 584.47 ／ -0.65

20. 医薬品 ／ 3,561.44 ／ -0.65

21. 情報・通信業 ／ 5,632.5 ／ -0.73

22. その他金融業 ／ 1,058.48 ／ -0.76

23. 金属製品 ／ 1,493.75 ／ -0.79

24. ゴム製品 ／ 4,841.22 ／ -0.83

25. 輸送用機器 ／ 5,393.53 ／ -1.09

26. 化学工業 ／ 2,586.22 ／ -1.13

27. 銀行業 ／ 306.91 ／ -1.22

28. その他製品 ／ 4,792.87 ／ -1.50

29. 電力・ガス業 ／ 561.27 ／ -1.68

30. 機械 ／ 3,219.46 ／ -1.99

31. 電気機器 ／ 4,681.48 ／ -2.42

32. 証券業 ／ 609.34 ／ -2.50

33. 精密機器 ／ 11,283.59 ／ -3.22《CS》