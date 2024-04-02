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TWOST　大幅に3日続伸、Web3プロフェッショナルファームのDeFimansと協業／新興市場スナップショット

2024年4月2日 09:47

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記事提供元：フィスコ

*09:47JST <7352> TWOST 1653 +44
大幅に3日続伸。子会社のYellowstone Consulting（東京都渋谷区）がWeb3プロフェッショナルファームのDeFimans（東京都港区）との協業を開始したと発表している。DeFimansは、トークンエコノミクスの構築やブロックチェーン技術の活用などweb3領域に特化した企業。DID（分散型ID）やファイナンス、セキュリティトークンなどweb3のテーマ・技術に関する事業の企画から開発・実行に至る領域で協業する。《ST》

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