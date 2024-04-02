関連記事
TWOST 大幅に3日続伸、Web3プロフェッショナルファームのDeFimansと協業／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:47JST <7352> TWOST 1653 +44
大幅に3日続伸。子会社のYellowstone Consulting（東京都渋谷区）がWeb3プロフェッショナルファームのDeFimans（東京都港区）との協業を開始したと発表している。DeFimansは、トークンエコノミクスの構築やブロックチェーン技術の活用などweb3領域に特化した企業。DID（分散型ID）やファイナンス、セキュリティトークンなどweb3のテーマ・技術に関する事業の企画から開発・実行に至る領域で協業する。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ＬＡホールディングス 大幅に反発、東京都中央区の販売用不動産を取得／新興市場スナップショット 4/ 2 09:34
- エネチェンジ ストップ安、23年12月期有価証券報告書の提出期限延長の承認申請書提出／新興市場スナップショット 4/ 1 13:00
- 地域新聞社 ストップ高買い気配、24年8月期上期は営業黒字に転換、経費縮小で会社計画上回る／新興市場スナップショット 4/ 1 12:48
- ＴＯＲＩＣＯ ストップ高、テイツーと資本業務提携、新株割当で3.14億円調達／新興市場スナップショット 4/ 1 12:37
- ＨＯＵＳＥＩ 大幅に反発、香港でWeb3.0デジタル資産分野に正式参入／新興市場スナップショット 4/ 1 10:07