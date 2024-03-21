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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、英中央銀行が政策金利発表、米サービス業PMIなど

2024年3月21日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、英中央銀行が政策金利発表、米サービス業PMIなど
＜国内＞
08:50　貿易収支(2月)　-6344億円　-1兆7583億円
08:50　輸入(2月)　1.4％　-9.8％
08:50　輸出(2月)　5.2％　11.9％
08:50　資金循環統計速報(2023年10-12月、日本銀行)
09:30　製造業PMI(3月)　　47.2
09:30　サービス業PMI(3月)　　52.9
09:30　総合PMI(3月)　　50.6
14:00　首都圏新築分譲マンション(2月)　　56.6％


STGが東証グロースに新規上場(公開価格:1920円)

トライアルホールディングスが東証グロースに新規上場(公開価格:1700円)


＜海外＞
06:45　NZ・GDP速報(10-12月)　0.1％　-0.6％
09:30　豪・失業率(2月)　4.0％　4.1％
10:00　中・SWIFTグローバル支払い元建て(2月)　　4.51％
14:00　印・製造業PMI速報値(3月)　　56.9
14:00　印・サービス業PMI速報値(3月)　　60.6
14:00　印・総合PMI速報値(3月)　　60.6
16:00　欧・ユーロ圏新車販売台数(2月)　　12.1％
17:30　スイス・中央銀行が政策金利発表　1.75％　1.75％
17:30　独・製造業PMI(3月)　　42.5
17:30　独・サービス業PMI(3月)　　48.3
17:30　独・総合PMI(3月)　　46.3
18:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(3月)　　46.5
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(3月)　　50.2
18:00　欧・ユーロ圏総合PMI(3月)　　49.2
18:30　英・製造業PMI(3月)　　47.5
18:30　英・サービス業PMI(3月)　　53.8
18:30　英・総合PMI(3月)　　53.0
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　45.00％　45.00％
21:00　英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表　5.25％　5.25％
21:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(3月)　-2.5　5.2
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　20.9万件
21:30　米・経常収支(10-12月)　-2090億ドル　-2003億ドル
22:45　米・製造業PMI(3月)　51.8　52.2
22:45　米・サービス業PMI(3月)　52.0　52.3
22:45　米・総合PMI(3月)　　52.5
23:00　米・景気先行指数(2月)　-0.3％　-0.4％
23:00　米・中古住宅販売件数(2月)　394万件　400万件


台湾・中央銀行が政策金利発表　　1.88％

欧・EU首脳会議(22日まで)

世界貿易機関(WTO)一般理事会(22日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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