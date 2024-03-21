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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、英中央銀行が政策金利発表、米サービス業PMIなど
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、英中央銀行が政策金利発表、米サービス業PMIなど
＜国内＞
08:50 貿易収支(2月) -6344億円 -1兆7583億円
08:50 輸入(2月) 1.4％ -9.8％
08:50 輸出(2月) 5.2％ 11.9％
08:50 資金循環統計速報(2023年10-12月、日本銀行)
09:30 製造業PMI(3月) 47.2
09:30 サービス業PMI(3月) 52.9
09:30 総合PMI(3月) 50.6
14:00 首都圏新築分譲マンション(2月) 56.6％
STGが東証グロースに新規上場(公開価格:1920円)
トライアルホールディングスが東証グロースに新規上場(公開価格:1700円)
＜海外＞
06:45 NZ・GDP速報(10-12月) 0.1％ -0.6％
09:30 豪・失業率(2月) 4.0％ 4.1％
10:00 中・SWIFTグローバル支払い元建て(2月) 4.51％
14:00 印・製造業PMI速報値(3月) 56.9
14:00 印・サービス業PMI速報値(3月) 60.6
14:00 印・総合PMI速報値(3月) 60.6
16:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(2月) 12.1％
17:30 スイス・中央銀行が政策金利発表 1.75％ 1.75％
17:30 独・製造業PMI(3月) 42.5
17:30 独・サービス業PMI(3月) 48.3
17:30 独・総合PMI(3月) 46.3
18:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(3月) 46.5
18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(3月) 50.2
18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(3月) 49.2
18:30 英・製造業PMI(3月) 47.5
18:30 英・サービス業PMI(3月) 53.8
18:30 英・総合PMI(3月) 53.0
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 45.00％ 45.00％
21:00 英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表 5.25％ 5.25％
21:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(3月) -2.5 5.2
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 20.9万件
21:30 米・経常収支(10-12月) -2090億ドル -2003億ドル
22:45 米・製造業PMI(3月) 51.8 52.2
22:45 米・サービス業PMI(3月) 52.0 52.3
22:45 米・総合PMI(3月) 52.5
23:00 米・景気先行指数(2月) -0.3％ -0.4％
23:00 米・中古住宅販売件数(2月) 394万件 400万件
台湾・中央銀行が政策金利発表 1.88％
欧・EU首脳会議(22日まで)
世界貿易機関(WTO)一般理事会(22日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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