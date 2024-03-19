*07:36JST NY原油：大幅高で82.16ドル、供給不安は解消されず

NY原油先物5月限は大幅高（NYMEX原油5月限終値：82.16 ↑1.58）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比＋1.58ドルの82.16ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは80.56ドル－82.50ドル。アジア市場で80.56ドルまで下げたが、供給不安は解消されず、米国市場で買いが強まる展開となった。通常取引終了後の時間外取引で82.50ドルまで一段高となった。《CS》