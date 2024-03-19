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【市場反応】米3月NAHB住宅市場指数、予想外に50台回復、ドル続伸（訂正）
記事提供元：フィスコ
*00:57JST 【市場反応】米3月NAHB住宅市場指数、予想外に50台回復、ドル続伸（訂正）
下記の通り修正します。
（誤）全米不動産協会（NAHB）
（正）全米ホームビルダー協会（NAHB）
全米ホームビルダー協会（NAHB）が発表した3月NAHB住宅市場指数は51と、予想外に2月48から上昇した。建設業者の楽観的見解を示す50を回復し、昨年7月来で最高となった。
米国債相場は軟調。10年債利回りは4.314％で推移した。ドルも高止まりとなり、ドル・円は149円01銭から149円21銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0905ドルから1.0886ドルまで下落後も1.0890ドルの安値圏でもみ合いとなった。
【経済指標】
・米・3月NAHB住宅市場指数：51（予想：48、2月：48）《KY》
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