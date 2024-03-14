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サムティ 株主優待券の利用対象ホテルを拡充
記事提供元：フィスコ
*11:49JST サムティ---株主優待券の利用対象ホテルを拡充
サムティ＜3244＞は13日、同社グループが関与するホテルに無料で宿泊できる株主優待制度について、2023年11月末日の株主名簿に記載のある株主に対し、利用対象ホテルを従前の21ホテルから計22ホテルに拡充することを発表した。
連結子会社化された「ホテル金沢」を追加する。同ホテルの株主優待での利用期間は2024年4月1日から2025年3月31日まで。予約開始日は2024年3月25日。《HH》
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