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NY原油：伸び悩みで77.56ドル、株高を意識した買いは一巡
記事提供元：フィスコ
*07:37JST NY原油：伸び悩みで77.56ドル、株高を意識した買いは一巡
NY原油先物4月限は下げ渋り（NYMEX原油4月限終値：77.56 ↓0.37）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物4月限は、前営業日比－0.37ドルの77.56ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは77.34ドル－78.73ドル。米国市場の前半にかけて77.34ドルまで売られたが、株高を受けて一時78.73ドルまで反発。ただ、買い一巡後に77.41ドルまで下げており、通常取引終了後の時間外取引では主に77ドル台で推移。《CS》
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