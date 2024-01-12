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1/12の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:43JST 1/12
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（35049.86、+608.14）
・NYダウは上昇（37711.02、+15.29）
・ナスダック総合指数は上昇（14970.18、+0.53）
・SOX指数は上昇（4067.90、+19.05）
・VIX指数は低下（12.44、-0.25）
・米原油先物は上昇（72.02、+0.65）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化観測
弱気材料
・シカゴ日経先物は下落（35205、大阪比-45）
・1ドル＝145.30-40円
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷
留意事項
・1月限オプション特別清算指数（SQ）算出
・対外対内証券投資（先週まで2週分）
・銀行貸出預金動向（12月）
・国際収支（11月）
・景気ウォッチャー調査（12月）
・30年物国債入札
・ローソン＜2651＞、イオン＜8267＞など決算発表
・中国消費者物価指数（11月）
・中国生産者物価指数（11月）
・中国貿易統計（12月）
・英鉱工業生産指数（11月）
・英商品貿易収支（11月）
・インド鉱工業生産（11月）
・インド消費者物価指数（12月）
・米生産者物価指数（12月）
・米ミネアポリス連銀総裁が講演
・BofA、ウェルズファーゴ、JPモルガン、シティグループなど決算発表
・台湾総統選挙立法院選挙（13日）《ST》
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