*23:57JST 【市場反応】米12月CPIは予想上回る、新規失業保険申請件数は予想下振れで利下げ観測後退、ドル高

米12月消費者物価指数（CPI）は前月比+0.3％、前年比+3.4％と、11月+0.1％、+3.1％から予想以上に伸びが拡大した。連邦準備制度理事会（FRB）が注視している燃料や食費を除いたコア指数は前年比+3.9％と11月+4.0％から鈍化も予想を上回った。

同時刻に労働省が発表した先週分新規失業保険申請件数は20.2万件と、前回から増加予想に反し減少。また、失業保険継続受給者数も183.4万人と、前回186.8万人から減少。

インフレ鈍化が停滞したほか、労働市場の底堅さが明らかになり連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測が後退。長期金利の上昇でドル買いが強まった。ドル・円は145円14銭付近から146円41銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0996ドルから1.0932ドルまで下落した。

【経済指標】

・米・先週分新規失業保険申請件数：20.2万件（予想：21.0万件、前回：20.3万件←20.2万件）

・米・失業保険継続受給者数：183.4万人（予想：187.0万人、前回：186.8万人←185.5万人）

・米・12月消費者物価指数：前年比+3.4％（予想：+3.2％、11月：+3.1％）

・米・12月消費者物価コア指数：前年比+3.9％（予想：+3.8％、11月：+4.0％）

・米・12月消費者物価指数：前月比+0.3％（予想：+0.2％、11月：+0.1％）

・米・12月消費者物価コア指数：前月比+0.3％（予想：+0.3％、11月：+0.3％）《KY》