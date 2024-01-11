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出来高変化率ランキング（13時台）～テクニスコ、日本エンタなどがランクイン

2024年1月11日 13:49

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記事提供元：フィスコ

*13:49JST 出来高変化率ランキング（13時台）～テクニスコ、日本エンタなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[1月11日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜3985＞ テモナ　　　　　　 　3907200 　10826.28　 386.65% 0.3669%
＜4425＞ Kudan　　　　 　950500 　106961.94　 265.37% 0.0289%
＜2962＞ テクニスコ　　　　 　780800 　52118.16　 259.17% 0.0082%
＜9082＞ 大和自　　　　　　 　154700 　22800.54　 231.22% 0.0583%
＜7085＞ カーブスHD　　　 　1334900 　129706.4　 215.27% 0.0921%
＜4118＞ カネカ　　　　　　 　942000 　482196.52　 214.52% 0.0335%
＜6289＞ 技研製　　　　　　 　519700 　220379.34　 163.22% 0.1431%
＜6381＞ アネスト岩田　　　 　479400 　128707.96　 162.69% 0.0917%
＜4829＞ 日本エンタ　　　　 　411900 　15494.92　 152.68% 0.032%
＜2437＞ シンワワイズ　　　 　296100 　43855.08　 150.84% 0.0284%
＜2468＞ フュートレック　　 　3402100 　272601.84　 128.19% 0.0508%
＜7037＞ テノ．　　　　　　 　64600 　12686.08　 127.13% 0.0275%
＜6183＞ ベル24HD　　　 　650700 　327058.02　 125.35% -0.0609%
＜5759＞ 日本電解　　　　　 　263300 　98147.1　 124.91% 0.044%
＜2157＞ コシダカHD　　　 　1457300 　462770.58　 115.38% -0.0448%
＜3909＞ ショーケース　　　 　59400 　5847.14　 111.67% 0.0334%
＜4312＞ サイバネット　　　 　115900 　52941.18　 111.09% -0.0018%
＜1783＞ fantasis　 　3055100 　52025.82　 108.33% -0.02%
＜7581＞ サイゼリヤ　　　　 　2313900 　3772246.3　 98.94% -0.0811%
＜9257＞ YCP　　　　　　 　12300 　3168.06　 96.73% -0.008%
<5240> monoAI　　　 　932800 　152514.94　 94.30% 0.0081%
<9565> ウェルプレイR　　 　1205600 　880389.4　 93.43% 0.1118%
<5032> ANYCOLOR　 　2637000 　3431051.5　 89.71% 0.0638%
<3778> さくら　　　　　　 　4374600 　4351960.76　 87.79% 0.0662%
<7111> INEST　　　　 　964600 　32389　 86.99% 0.0357%
<9235> 売れるネ　　　　　 　1987500 　792110.02　 86.62% -0.0228%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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