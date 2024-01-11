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出来高変化率ランキング（13時台）～テクニスコ、日本エンタなどがランクイン
*13:49JST 出来高変化率ランキング（13時台）～テクニスコ、日本エンタなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月11日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜3985＞ テモナ 3907200 10826.28 386.65% 0.3669%
＜4425＞ Kudan 950500 106961.94 265.37% 0.0289%
＜2962＞ テクニスコ 780800 52118.16 259.17% 0.0082%
＜9082＞ 大和自 154700 22800.54 231.22% 0.0583%
＜7085＞ カーブスHD 1334900 129706.4 215.27% 0.0921%
＜4118＞ カネカ 942000 482196.52 214.52% 0.0335%
＜6289＞ 技研製 519700 220379.34 163.22% 0.1431%
＜6381＞ アネスト岩田 479400 128707.96 162.69% 0.0917%
＜4829＞ 日本エンタ 411900 15494.92 152.68% 0.032%
＜2437＞ シンワワイズ 296100 43855.08 150.84% 0.0284%
＜2468＞ フュートレック 3402100 272601.84 128.19% 0.0508%
＜7037＞ テノ． 64600 12686.08 127.13% 0.0275%
＜6183＞ ベル24HD 650700 327058.02 125.35% -0.0609%
＜5759＞ 日本電解 263300 98147.1 124.91% 0.044%
＜2157＞ コシダカHD 1457300 462770.58 115.38% -0.0448%
＜3909＞ ショーケース 59400 5847.14 111.67% 0.0334%
＜4312＞ サイバネット 115900 52941.18 111.09% -0.0018%
＜1783＞ fantasis 3055100 52025.82 108.33% -0.02%
＜7581＞ サイゼリヤ 2313900 3772246.3 98.94% -0.0811%
＜9257＞ YCP 12300 3168.06 96.73% -0.008%
<5240> monoAI 932800 152514.94 94.30% 0.0081%
<9565> ウェルプレイR 1205600 880389.4 93.43% 0.1118%
<5032> ANYCOLOR 2637000 3431051.5 89.71% 0.0638%
<3778> さくら 4374600 4351960.76 87.79% 0.0662%
<7111> INEST 964600 32389 86.99% 0.0357%
<9235> 売れるネ 1987500 792110.02 86.62% -0.0228%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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