*08:30JST 1/10

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（33763.18、+385.76）

・ナスダック総合指数は上昇（14857.71、+13.94）

・1ドル＝144.40-50円

・シカゴ日経先物は上昇（33885、大阪比+125）

・SOX指数は上昇（4064.65、+2.18）

・VIX指数は低下（12.76、-0.32）

・米原油先物は上昇（72.24、+1.47）

・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料

・NYダウは下落（37525.16、-157.85）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・内閣支持率低迷

留意事項

・毎月勤労統計（11月）

・10年物国債入札

・豪消費者物価指数（11月）

・独10年物国債入札

・デギンドス欧州中央銀行（ECB）副総裁が講演

・ブラジル自動車販売台数（12月）

・米卸売売上高（11月）

・米ニューヨーク連銀総裁が講演

・米10年物国債の入札

・米国証券取引委員会（SEC）がビットコイン現物投資型ETFについて承認の是非を

判断する期限《ST》