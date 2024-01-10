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1/10の強弱材料

2024年1月10日 08:30

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記事提供元：フィスコ

*08:30JST 1/10
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（33763.18、+385.76）
・ナスダック総合指数は上昇（14857.71、+13.94）
・1ドル＝144.40-50円
・シカゴ日経先物は上昇（33885、大阪比+125）
・SOX指数は上昇（4064.65、+2.18）
・VIX指数は低下（12.76、-0.32）
・米原油先物は上昇（72.24、+1.47）
・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料
・NYダウは下落（37525.16、-157.85）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷

留意事項
・毎月勤労統計（11月）
・10年物国債入札
・豪消費者物価指数（11月）
・独10年物国債入札
・デギンドス欧州中央銀行（ECB）副総裁が講演
・ブラジル自動車販売台数（12月）
・米卸売売上高（11月）
・米ニューヨーク連銀総裁が講演
・米10年物国債の入札
・米国証券取引委員会（SEC）がビットコイン現物投資型ETFについて承認の是非を
判断する期限《ST》

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