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今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、欧ユーロ圏失業率、米貿易収支など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、欧ユーロ圏失業率、米貿易収支など
＜国内＞
08:30 東京CPI(12月) 2.5％ 2.7％
08:30 家計支出(11月) -2.3％ -2.5％
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存10-25年)(日本銀行)
14:00 需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)
＜海外＞
09:30 豪・小売売上高(11月) 1.2％ -0.2％
15:45 スイス・失業率(12月) 2.1％
16:00 独・鉱工業生産指数(11月) -0.4％
19:00 欧・ユーロ圏失業率(11月) 6.5％
22:30 米・貿易収支(11月) -648億ドル -643億ドル
22:30 加・貿易収支(11月) 29.7億加ドル
中・資金調達総額(12月、15日までに) 2兆600億元 2兆4547億元
中・マネーサプライ(12月、15日までに)
中・元建て新規貸出残高(12月、15日までに) 1兆4100億元 1兆887億元
米・テクノロジー見本市「CES」(12日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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