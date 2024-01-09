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今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、欧ユーロ圏失業率、米貿易収支など

2024年1月9日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、欧ユーロ圏失業率、米貿易収支など
＜国内＞
08:30　東京CPI(12月)　2.5％　2.7％
08:30　家計支出(11月)　-2.3％　-2.5％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存10-25年)(日本銀行)
14:00　需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)


＜海外＞
09:30　豪・小売売上高(11月)　1.2％　-0.2％
15:45　スイス・失業率(12月)　　2.1％
16:00　独・鉱工業生産指数(11月)　　-0.4％
19:00　欧・ユーロ圏失業率(11月)　　6.5％
22:30　米・貿易収支(11月)　-648億ドル　-643億ドル
22:30　加・貿易収支(11月)　　29.7億加ドル


中・資金調達総額(12月、15日までに)　2兆600億元　2兆4547億元

中・マネーサプライ(12月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(12月、15日までに)　1兆4100億元　1兆887億元

米・テクノロジー見本市「CES」(12日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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