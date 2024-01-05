*23:21JST 【市場反応】カナダ失業率は予想下回る、カナダドル買い

カナダ12月失業率は5.8％と、上昇予想に反し、11月と同水準を維持した。雇用者数増減は＋0.01万人。伸びは11月+2.49万人から予想以上に鈍化し、マイナスとなった7月来で最低となった。

ドル・カナダは米雇用統計を受けたドル買いに一時1.3399カナダドルへ上昇後、1.3350カナダドルへ反落。カナダ円は108円47銭から109円03銭まで上昇し、12月1日来の高値を更新した。

【経済指標】

・カナダ・12月失業率：5.8％（予想：5.9％、11月：5.8％）

・カナダ・12月雇用者数増減：＋0.01万人（予想：+1.50万人、11月：+2.49万人）《KY》