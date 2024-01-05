*17:15JST 5日の日本国債市場概況：債券先物は146円94銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年3月限

寄付146円68銭 高値146円99銭 安値146円65銭 引け146円94銭

売買高総計13901枚

2年 456回 0.040％

5年 163回 0.199％

10年 372回 0.603％

20年 186回 1.354％

債券先物3月限は、146円68銭で取引を開始。米国の雇用関連指標の改善を受け、利下げ観測後退による金利上昇にともない売りが先行し、146円65銭まで下げた。その後、財務省の流動性供給入札の結果は順調との見方から買いが強まり、146円99銭まで上げた。現物債の取引では、2年債が売られ、5年債、10年債、20年債が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は4.39％、10年債は4.01％、30年債は4.16％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.13％、英国債は3.72％、オーストラリア10年債は4.13％、NZ10年債は4.55％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・18:30 英・12月建設業PMI（予想：46.1、11月：45.5）

・19:00 ユーロ圏・12月消費者物価指数速報値（前年比予想：+2.9％、11月：+2.4％）

・19:00 ユーロ圏・12月生産者物価指数（前年比予想：-8.6％、11月：-9.4％）

・22:30 米・12月非農業部門雇用者数（予想：+17.5万人、11月：+19.9万人）

・22:30 米・12月失業率（予想：3.8％、11月：3.7％）

・22:30 米・12月平均時給（前年比予想：+3.9％、11月：+4.0％）

・22:30 カナダ・12月失業率（予想：5.9％、11月：5.8％）

・24:00 米・12月ISM非製造業景況指数（予想：52.5、11月：52.7）

・24:00 米・11月製造業受注（前月比予想：+2.4％、10月：-3.6％）

・24:00 米・11月耐久財受注改定値（前月比予想：+5.4％、速報値：+5.4％）

・03:30 バーキン米リッチモンド連銀総裁講演（メリーランド銀行協会）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》