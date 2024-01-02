*23:13JST NY外為：ドル指数上昇、米金利が上昇

NY外為市場でドルは長期金利上昇に伴い続伸した。ドル指数は102.16まで上昇し12月21日来の高値を更新した。

ドル・円は欧州市場で142円21銭まで上昇後も142円台で高止まり。ユーロ・ドルは1.0946ドルまで下落し、12月21日来の安値を更新。ポンド・ドルは1.2622ドルまで下落した。

米10年債利回りは3.97％まで上昇。《KY》