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NY外為：ドル指数上昇、米金利が上昇
記事提供元：フィスコ
*23:13JST NY外為：ドル指数上昇、米金利が上昇
NY外為市場でドルは長期金利上昇に伴い続伸した。ドル指数は102.16まで上昇し12月21日来の高値を更新した。
ドル・円は欧州市場で142円21銭まで上昇後も142円台で高止まり。ユーロ・ドルは1.0946ドルまで下落し、12月21日来の安値を更新。ポンド・ドルは1.2622ドルまで下落した。
米10年債利回りは3.97％まで上昇。《KY》
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