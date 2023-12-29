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楽天グループは1か月ぶりに600円台を回復、楽天モバイルの携帯キャリアサービスの契約数が600万回線を突破
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■23年1月からは法人向けプランの提供も開始
楽天グループ<4755>(東証プライム)は12月29日、次第に上げ幅を広げ、午前10時を過ぎて6%高の619.5円(35.5円高)まで上げて約1か月ぶりに600円台を回復している。28日付で、楽天モバイルの携帯キャリアサービスの契約数が600万回線を突破と発表し、買い材料視されている。
発表によると、楽天モバイルは、2020年4月より携帯キャリアサービスを本格的に開始。23年1月からは法人のお客様向けに「楽天モバイル法人プラン」の提供を開始した。また、この12月1日からは、「楽天ポイント」を貯めやすくなる「SPU(スーパーポイントアッププログラム)」も開始した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・Media-IR 株式投資情報編集部)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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