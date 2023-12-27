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12/27の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:23JST 12/27
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（33305.85、+51.82）
・NYダウは上昇（37545.33、+159.36）
・ナスダック総合指数は上昇（15074.57、+81.60）
・1ドル＝142.30-40円
・シカゴ日経先物は上昇（33430、大阪比+210）
・SOX指数は上昇（4207.45、+74.60）
・VIX指数は低下（12.99、-0.04）
・米原油先物は上昇（75.57、+2.01）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化観測
弱気材料
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷
留意事項
・2023年12月期末の権利付き最終売買日
・日銀金融政策決定会合における主な意見（12月18、19日分）
・住宅着工件数（11月）
・yutoriが新規上場
・中国工業利益（11月）
・ブラジル連邦政府債務残高（11月）
・米5年物国債入札《ST》
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