12/27の強弱材料

*08:23JST 12/27

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（33305.85、+51.82）

・NYダウは上昇（37545.33、+159.36）

・ナスダック総合指数は上昇（15074.57、+81.60）

・1ドル＝142.30-40円

・シカゴ日経先物は上昇（33430、大阪比+210）

・SOX指数は上昇（4207.45、+74.60）

・VIX指数は低下（12.99、-0.04）

・米原油先物は上昇（75.57、+2.01）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・内閣支持率低迷

留意事項

・2023年12月期末の権利付き最終売買日

・日銀金融政策決定会合における主な意見（12月18、19日分）

・住宅着工件数（11月）

・yutoriが新規上場

・中国工業利益（11月）

・ブラジル連邦政府債務残高（11月）

・米5年物国債入札《ST》