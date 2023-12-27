関連記事
NY外為：欧州通貨高、欧州市場は引き続き休場
記事提供元：フィスコ
*02:43JST NY外為：欧州通貨高、欧州市場は引き続き休場
NY外為市場で欧州通貨が高い。欧州市場はクリスマス翌日でボクシングデーなどの祝日で休場となり動意乏しいながら欧州通貨買いが優勢となった。
ユーロ・ドルは1.1015ドルから1.1038ドルまで上昇。ポンド・ドルは1.2690ドルから1.2720ドルまで上昇した。ユーロ・円は157円17銭、ポンド・円は181円でそれぞれ高止まり。《KY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 12/27 04:35
- NY外為：円続落、リスクオン 12/27 01:25
- 【市場反応】米12月ダラス連銀製造業活動指数は予想上回る、ドル売り一服 12/27 00:55
- 【市場反応】米10月FHFA住宅価格指数/ S&P20都市住宅価格指数、予想下回りドル軟調 12/26 23:30
- 【市場反応】米11月シカゴ連銀全米活動指数/12月フィラデルフィア連銀非製造業活動、プラスに改善もドル上値重い 12/26 22:48