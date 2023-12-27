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NY外為：欧州通貨高、欧州市場は引き続き休場

2023年12月27日 02:43

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記事提供元：フィスコ

*02:43JST NY外為：欧州通貨高、欧州市場は引き続き休場
NY外為市場で欧州通貨が高い。欧州市場はクリスマス翌日でボクシングデーなどの祝日で休場となり動意乏しいながら欧州通貨買いが優勢となった。

ユーロ・ドルは1.1015ドルから1.1038ドルまで上昇。ポンド・ドルは1.2690ドルから1.2720ドルまで上昇した。ユーロ・円は157円17銭、ポンド・円は181円でそれぞれ高止まり。《KY》

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