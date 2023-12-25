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東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
*15:38JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
海運業が下落率トップ。そのほかパルプ・紙、鉄鋼、倉庫・運輸関連業、証券業なども下落。一方、ゴム製品が上昇率トップ。そのほか精密機器、医薬品、食料品、機械なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. ゴム製品 ／ 4,337.38 ／ 0.78
2. 精密機器 ／ 10,765.28 ／ 0.77
3. 医薬品 ／ 3,345.29 ／ 0.64
4. 食料品 ／ 2,134.5 ／ 0.40
5. 機械 ／ 2,649.95 ／ 0.39
6. 情報・通信業 ／ 5,245.01 ／ 0.38
7. 電気機器 ／ 4,130.87 ／ 0.33
8. 小売業 ／ 1,626. ／ 0.33
9. 不動産業 ／ 1,691.85 ／ 0.30
10. 輸送用機器 ／ 4,071.49 ／ 0.29
11. 建設業 ／ 1,494.3 ／ 0.22
12. 保険業 ／ 1,655.25 ／ 0.21
13. 鉱業 ／ 562.63 ／ 0.17
14. 陸運業 ／ 2,089.42 ／ 0.10
15. 金属製品 ／ 1,288.78 ／ 0.00
16. 空運業 ／ 237.27 ／ -0.03
17. 水産・農林業 ／ 535.14 ／ -0.07
18. ガラス・土石製品 ／ 1,235.75 ／ -0.08
19. その他製品 ／ 4,308.29 ／ -0.09
20. 卸売業 ／ 3,122.88 ／ -0.17
21. 石油・石炭製品 ／ 1,365.94 ／ -0.21
22. サービス業 ／ 2,775.52 ／ -0.23
23. 繊維業 ／ 641.64 ／ -0.30
24. その他金融業 ／ 867.95 ／ -0.36
25. 非鉄金属 ／ 1,107.52 ／ -0.39
26. 銀行業 ／ 247.83 ／ -0.49
27. 化学工業 ／ 2,408.8 ／ -0.53
28. 電力・ガス業 ／ 468.17 ／ -0.54
29. 証券業 ／ 468.92 ／ -0.76
30. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,561.09 ／ -0.88
31. 鉄鋼 ／ 724.96 ／ -0.89
32. パルプ・紙 ／ 502.75 ／ -3.72
33. 海運業 ／ 1,597.96 ／ -6.51《CS》
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