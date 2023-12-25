*15:38JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ

海運業が下落率トップ。そのほかパルプ・紙、鉄鋼、倉庫・運輸関連業、証券業なども下落。一方、ゴム製品が上昇率トップ。そのほか精密機器、医薬品、食料品、機械なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. ゴム製品 ／ 4,337.38 ／ 0.78

2. 精密機器 ／ 10,765.28 ／ 0.77

3. 医薬品 ／ 3,345.29 ／ 0.64

4. 食料品 ／ 2,134.5 ／ 0.40

5. 機械 ／ 2,649.95 ／ 0.39

6. 情報・通信業 ／ 5,245.01 ／ 0.38

7. 電気機器 ／ 4,130.87 ／ 0.33

8. 小売業 ／ 1,626. ／ 0.33

9. 不動産業 ／ 1,691.85 ／ 0.30

10. 輸送用機器 ／ 4,071.49 ／ 0.29

11. 建設業 ／ 1,494.3 ／ 0.22

12. 保険業 ／ 1,655.25 ／ 0.21

13. 鉱業 ／ 562.63 ／ 0.17

14. 陸運業 ／ 2,089.42 ／ 0.10

15. 金属製品 ／ 1,288.78 ／ 0.00

16. 空運業 ／ 237.27 ／ -0.03

17. 水産・農林業 ／ 535.14 ／ -0.07

18. ガラス・土石製品 ／ 1,235.75 ／ -0.08

19. その他製品 ／ 4,308.29 ／ -0.09

20. 卸売業 ／ 3,122.88 ／ -0.17

21. 石油・石炭製品 ／ 1,365.94 ／ -0.21

22. サービス業 ／ 2,775.52 ／ -0.23

23. 繊維業 ／ 641.64 ／ -0.30

24. その他金融業 ／ 867.95 ／ -0.36

25. 非鉄金属 ／ 1,107.52 ／ -0.39

26. 銀行業 ／ 247.83 ／ -0.49

27. 化学工業 ／ 2,408.8 ／ -0.53

28. 電力・ガス業 ／ 468.17 ／ -0.54

29. 証券業 ／ 468.92 ／ -0.76

30. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,561.09 ／ -0.88

31. 鉄鋼 ／ 724.96 ／ -0.89

32. パルプ・紙 ／ 502.75 ／ -3.72

33. 海運業 ／ 1,597.96 ／ -6.51《CS》