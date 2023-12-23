*04:56JST 12月22日のNY為替概況

22日のニューヨーク外為市場でドル・円は、141円89銭へ下落後、142円66銭まで上昇し、引けた。米国の11月コアPCE(個人消費支出)価格指数の予想以上の伸び鈍化や、11月新築住宅販売件数の縮小でドル売りになった。一方、11月耐久財受注速報値の予想以上のプラス回復や、12月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値の上方修正がドル買いにつながった。10年債利回りが3.91％台に反発し、ドル買いはやや加速した。



ユーロ・ドルは1.1040ドルへ上昇後、1.1000ドルまで下落し、引けた。ユーロ・円は156円51銭から156円99銭まで上昇した。



ポンド・ドルは1.2744ドルへ上昇後、1.2690ドルまで下落。英・7-9月期GDP改定値のマイナス成長転落が重しになった可能性。ドル・スイスフランは0.8514フランへ下落後、0.8569フランまで上昇した。



[経済指標]

・米・11月コアPCE価格指数：前年比+3.2％（予想：+3.3％、10月：+3.4％←+3.5％）

・米・11月個人所得：前月比+0.4％（予想：+0.4％、10月：+0.3％←+0.2％）

・米・11月個人消費支出(PCE)：前月比+0.2％（予想：+0.3％、10月：+0.1％←+0.2％）

・米・11月耐久財受注速報値：前月比+5.4％（予想：+2.3％、10月：-5.1％←-5.4％）

・米・11月耐久財受注(輸送用機器除く)速報値：前月比+0.5％（予想：+0.1％、10月：-0.3％←0.0％）

・米・11月製造業出荷・資本財(航空機を除く非国防)速報値：前月比-0.1％（予想：0.0％、10月：-0.1％←0.0％）

・米・11月新築住宅販売件数：59.0万戸（予想：69.0万戸、10月：67.2万戸←67.9万戸）

・米・12月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値：69.7（予想：69.4、速報値：69.4）

・米・12月ミシガン大学1年期待インフレ率確報値：3.1％（予想：3.1％、速報値：3.1％）《KK》