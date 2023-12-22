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フェイスネットワーク コミットメントライン契約の締結
記事提供元：フィスコ
*15:11JST フェイスネットワーク---コミットメントライン契約の締結
フェイスネットワーク＜3489＞は21日、コミットメントライン契約を締結したことを発表。
本契約は、同社の主要事業である不動産投資支援事業の物件開発における建築資金の確保及び財務基盤の安定化を図ることを目的としている。
借入先は城北信用金庫、借入極度額は3億円。契約締結日は2023年12月21日、契約期間は2023年12月21日-2024年12月20日。資金使途は運転資金、担保等の有無は無担保・無保証となっている。《SI》
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