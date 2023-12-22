ウェッジＨＤ　大幅に反発、24年9月期の営業利益予想は増益の1.00億円、利益確保拡大／新興市場スナップショット

*09:31JST <2388> ウェッジＨＤ 116 +16



大幅に反発。従来未定としていた24年9月期の営業利益予想を1.00億円（前期実績0.36億円）と発表している。18日に自社サイトで公表した中期経営計画と同じ内容だが、適時開示したことで改めて注目を浴びているようだ。同計画によると、国内従来事業で利益の確保拡大を進めるほか、国内コンテンツ・プロデュースでより多くのコンテンツタイトルを獲得して事業機会を拡大させるなどとしている。《ST》