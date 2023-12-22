関連記事
NY原油：弱含みで73.89ドル、株高で下げ渋る
記事提供元：フィスコ
*07:36JST NY原油：弱含みで73.89ドル、株高で下げ渋る
NY原油先物2月限は弱含み（NYMEX原油2月限終値：73.89 ↓0.33）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比－0.33ドルの73.89で通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは72.44ドル－74.58ドル。ロンドン市場の序盤にかけて74.58ドルまで買われたが利食い売りが増えたことから、米国市場の序盤にかけて72.44ドルまで下落。ただ、米国株高を意識した買いも観測され、通常取引終了後の時間外取引では主に73ドル台で推移した。《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- NY原油：小幅続伸で74.22ドル、一時75.60ドルまで買われる 12/21 07:40
- NY原油：続伸で73.94ドル、供給不安強まる 12/20 07:39
- NY原油：反発で72.82ドル、一時74.61ドルまで上げ幅拡大 12/19 07:39
- NY原油：上げ渋り、ドル安を意識した買いは一服 12/16 07:43
- NY原油：大幅高で71.58ドル、ドル安などを意識した買いが入る 12/15 07:37