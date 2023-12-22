*07:36JST NY原油：弱含みで73.89ドル、株高で下げ渋る

NY原油先物2月限は弱含み（NYMEX原油2月限終値：73.89 ↓0.33）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比－0.33ドルの73.89で通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは72.44ドル－74.58ドル。ロンドン市場の序盤にかけて74.58ドルまで買われたが利食い売りが増えたことから、米国市場の序盤にかけて72.44ドルまで下落。ただ、米国株高を意識した買いも観測され、通常取引終了後の時間外取引では主に73ドル台で推移した。《CS》