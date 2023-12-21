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NY原油：小幅続伸で74.22ドル、一時75.60ドルまで買われる

2023年12月21日 07:40

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記事提供元：フィスコ

*07:40JST NY原油：小幅続伸で74.22ドル、一時75.60ドルまで買われる
NY原油先物2月限は小幅続伸（NYMEX原油2月限終値：74.22　↑0.28）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋0.28ドルの74.22で通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは73.60ドル－75.60ドル。米国市場の前半にかけて75.60ドルまで買われたが、利食い売りが増えたことで一時73.60ドルまで反落。ただ、供給不安は消えていないため、下げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では主に74ドルを挟んだ水準で推移。《CS》

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