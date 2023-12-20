*15:38JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ

海運業が上昇率トップ。そのほか機械、化学工業、証券業、その他 金融業なども上昇。一方、電力・ガス業が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品、倉庫・運輸関連業、銀行業、情報・通信業なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 1,615.2 ／ 3.16

2. 機械 ／ 2,676.09 ／ 2.22

3. 化学工業 ／ 2,405.04 ／ 1.86

4. 証券業 ／ 477.23 ／ 1.85

5. その他金融業 ／ 883.94 ／ 1.67

6. 鉱業 ／ 566.35 ／ 1.47

7. その他製品 ／ 4,364.4 ／ 1.44

8. 小売業 ／ 1,622.9 ／ 1.24

9. ゴム製品 ／ 4,313.69 ／ 1.06

10. 非鉄金属 ／ 1,122.62 ／ 1.04

11. 輸送用機器 ／ 4,190.15 ／ 1.00

12. 鉄鋼 ／ 732.69 ／ 0.96

13. 保険業 ／ 1,667.64 ／ 0.88

14. 卸売業 ／ 3,147.31 ／ 0.75

15. ガラス・土石製品 ／ 1,237.65 ／ 0.70

16. 精密機器 ／ 10,857.64 ／ 0.62

17. 食料品 ／ 2,128.77 ／ 0.57

18. 医薬品 ／ 3,353.61 ／ 0.55

19. 水産・農林業 ／ 533.45 ／ 0.51

20. 建設業 ／ 1,487.14 ／ 0.50

21. サービス業 ／ 2,796.54 ／ 0.47

22. パルプ・紙 ／ 515.33 ／ 0.42

23. 電気機器 ／ 4,151.18 ／ 0.40

24. 繊維業 ／ 653.26 ／ 0.34

25. 空運業 ／ 237.02 ／ 0.30

26. 金属製品 ／ 1,293.58 ／ 0.15

27. 陸運業 ／ 2,069.13 ／ -0.01

28. 不動産業 ／ 1,716.33 ／ -0.06

29. 情報・通信業 ／ 5,240.27 ／ -0.17

30. 銀行業 ／ 244.86 ／ -0.21

31. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,566.44 ／ -0.57

32. 石油・石炭製品 ／ 1,383.87 ／ -0.63

33. 電力・ガス業 ／ 471.08 ／ -2.49《CS》