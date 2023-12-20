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今日の注目スケジュール：貿易収支、中1年物ローンプライムレート、英消費者物価コア指数など

2023年12月20日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、中1年物ローンプライムレート、英消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50　貿易収支(11月)　-9624億円　-6610億円
08:50　輸出(11月)　0.8％　1.6％
08:50　輸入(11月)　-9.6％　-12.5％
08:50　資金循環統計速報(7-9月、日本銀行)
13:00　首都圏新築分譲マンション(11月)　　-46.3％
16:15　訪日外客数(11月)　　251万6500人


ロココが東証スタンダードに新規上場(公開価格:1128円)

ナイルが東証グロースに新規上場(公開価格:1680円)


＜海外＞
10:15　中・1年物ローンプライムレート(LPR)　3.45％　3.45％
10:15　中・5年物ローンプライムレート(LPR)　4.2％　4.2%
16:00　欧・ユーロ圏新車販売台数(11月)　　14.6％
16:00　英・消費者物価コア指数(11月)　　5.7％
16:00　英・生産者物価産出指数(11月)　　-0.6％
18:00　欧・ユーロ圏経常収支(10月)　　312億ユーロ
22:30　米・経常収支(7-9月)　-1965億ドル　-2121億ドル
24:00　米・中古住宅販売件数(11月)　378万件　379万件
24:00　米・消費者信頼感指数(12月)　103.3　102.0
24:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(12月)　　-16.9


米・20年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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