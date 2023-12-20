関連記事
今日の注目スケジュール：貿易収支、中1年物ローンプライムレート、英消費者物価コア指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、中1年物ローンプライムレート、英消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50 貿易収支(11月) -9624億円 -6610億円
08:50 輸出(11月) 0.8％ 1.6％
08:50 輸入(11月) -9.6％ -12.5％
08:50 資金循環統計速報(7-9月、日本銀行)
13:00 首都圏新築分譲マンション(11月) -46.3％
16:15 訪日外客数(11月) 251万6500人
ロココが東証スタンダードに新規上場(公開価格:1128円)
ナイルが東証グロースに新規上場(公開価格:1680円)
＜海外＞
10:15 中・1年物ローンプライムレート(LPR) 3.45％ 3.45％
10:15 中・5年物ローンプライムレート(LPR) 4.2％ 4.2%
16:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(11月) 14.6％
16:00 英・消費者物価コア指数(11月) 5.7％
16:00 英・生産者物価産出指数(11月) -0.6％
18:00 欧・ユーロ圏経常収支(10月) 312億ユーロ
22:30 米・経常収支(7-9月) -1965億ドル -2121億ドル
24:00 米・中古住宅販売件数(11月) 378万件 379万件
24:00 米・消費者信頼感指数(12月) 103.3 102.0
24:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(12月) -16.9
米・20年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 12/19の強弱材料 12/19 08:29
- 今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合、米住宅着工件数、米住宅建設許可件数など 12/19 06:30
- 12/18の強弱材料 12/18 08:32
- 今日の注目スケジュール：国債買い入れオペ、独IFO企業景況感指数、米NAHB住宅市場指数など 12/18 06:30
- 12/15の強弱材料 12/15 08:34