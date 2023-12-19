*14:18JST 学情---2024年10月期の累計受注高が前年同時期比21.6％増

学情＜2301＞は15日、2024年10月期の累計受注高(2023年11月末時点)が前年同時期比21.6％増となったことを発表した。

2023年11月単月の受注高も、前年同月比11.8％増となっており順調に推移している。同社は、前年同月を上回る受注高となっていることについて、高止まりする採用需要を的確に捉えていることの表れと考え、求職者・学生、企業に支持されるサービスを提供することで、シェア拡大・売上の増加を目指している。《SI》