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12月14日の日本国債市場：債券先物は146円01銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:37JST 12月14日の日本国債市場：債券先物は146円01銭で取引終了
＜円債市場＞
長期国債先物2024年3月限
寄付146円34銭 高値146円51銭 安値145円65銭 引け146円01銭 27772枚
2年 455回 0.062％
5年 163回 0.281％
10年 372回 0.678％
20年 186回 1.408％
14日の債券先物3月限は反落。146円34銭で取引を開始し、146円51銭から145円65銭まで反落し、146円01銭で取引を終えた。現物債の取引では10年以降の気配が相対的にしっかりとなった。
＜米国債概況＞
米国債利回りでは、2年債は4.35％近辺、5年債は3.90％近辺、10年債は3.97％近辺、30年債は4.130％近辺で推移。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.17％、英国債3.83％、オーストラリア10年債は4.13％、NZ10年債は4.55％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・21:00 英中銀が政策金利発表（5.25％に据え置き予想）
・22:15 欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表（4.50％に据え置き予想）
・22:30 米・11月小売売上高（前月比予想：-0.1％、10月：-0.1％）
・22:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：22.0万件、前回：22.0万件）
・22:30 米・11月輸入物価指数（前月比予想：-0.8％、10月：-0.8％）
・22:45 ラガルドECB総裁会見
・24:00 米・10月企業在庫（前月比予想：-0.1％、9月：+0.4％）
（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《MK》
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