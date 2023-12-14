*15:37JST 12月14日の日本国債市場：債券先物は146円01銭で取引終了

＜円債市場＞

長期国債先物2024年3月限

寄付146円34銭 高値146円51銭 安値145円65銭 引け146円01銭 27772枚

2年 455回 0.062％

5年 163回 0.281％

10年 372回 0.678％

20年 186回 1.408％

14日の債券先物3月限は反落。146円34銭で取引を開始し、146円51銭から145円65銭まで反落し、146円01銭で取引を終えた。現物債の取引では10年以降の気配が相対的にしっかりとなった。

＜米国債概況＞

米国債利回りでは、2年債は4.35％近辺、5年債は3.90％近辺、10年債は3.97％近辺、30年債は4.130％近辺で推移。

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.17％、英国債3.83％、オーストラリア10年債は4.13％、NZ10年債は4.55％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・21:00 英中銀が政策金利発表（5.25％に据え置き予想）

・22:15 欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表（4.50％に据え置き予想）

・22:30 米・11月小売売上高（前月比予想：-0.1％、10月：-0.1％）

・22:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：22.0万件、前回：22.0万件）

・22:30 米・11月輸入物価指数（前月比予想：-0.8％、10月：-0.8％）

・22:45 ラガルドECB総裁会見

・24:00 米・10月企業在庫（前月比予想：-0.1％、9月：+0.4％）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《MK》